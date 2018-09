Svendsen: – Jeg svømmer, reflekterer og får mange tilbud

I dag hadde Svendsen sin første offentlige opptreden etter at hun sluttet som sjef i Telenor Norge, mot sitt eget ønske.

Arenaen var konferansen NXT hos DNB i Bjørvika, en bank der Svendsen sitter i styret. Fra scenen snakket Svendsen om tingenes Internett og muligheter for norsk næringsliv fremover.

FÅR MANGE HENVENDELSER: På spørsmål om hun er bitter, svarer tidligere Telenor Norge-sjef, Berit Svendsen, et klart nei. Foto: Tore Linvollen / NRK

– Jeg vet at mulighetene kommer

Det var en optimistisk Berit Svendsen som møtte NRK i dag.

– Jeg har lyst til å jobbe med teknologiutvikling, sier Svendsen i et intervju med NRK, og understreker at hun ser lyst på fremtiden

– Det har kommet mange spennende henvendelser, noe jeg synes er veldig hyggelig.

– Er du bitter?

– Nei, jeg er alltid sånn at jeg ser muligheter. Og jeg vet at mulighetene kommer.

Å stå uten fast jobb er en uvant situasjon for Svendsen som lenge var en av norsk næringslivs mektigste kvinner, i rollen som toppsjef i Telenor Norge. Nå går det mye tid til refleksjon og svømming.

– Jeg har svømt mye den siste tiden. Det føles godt å svømme. Og jeg har snakket med mange spennende mennesker, sier Svendsen.

Vil ikke snakke om Brekke

Forholdet til Sigve Brekke og sluttavtalen i Telenor, er to temaer hun konsekvent ikke vil svare på.

– Jeg kommenterer ikke de interne prosessene, sier Svendsen smilende, når NRK spør om forholdet til Brekke. Svendsen sier hun heller vil snakke om tingenes Internett.

Selv om den mangeårige karrieren i Telenor er over, understreker Svendsen at det er teknologiutvikling hun fremdeles brenner for, også fremover.

Det var NRK som i midten av august fortalte om den betente konflikten mellom Berit Svendsen og konsernsjef Sigve Brekke. Brekke hadde siden tidlig i våres forsøkt å omplassere Svendsen, som lenge kjempet for å beholde posisjonen som sjef i Telenor Norge.

Første uken i september offentliggjorde Brekke og styreleder Gunn Wærsted at Svendsen skulle byttes ut med Petter Børre Furberg.