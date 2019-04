Onsdag annonserte Sveits regjering at de planlegger å legge ned sitt nasjonale kaffelager. Grunnen er at kaffebønner ikke lenger anses som livsnødvendig for mennesker, skriver Reuters.

Det nasjonale matlageret lagrer blant annet ris, sukker og dyremat. Lageret ble opprettet mellom første og andre verdenskrig, i tilfelle en naturkatastrofe, krig eller epidemi.

For lite kalorier

Til nå har også kaffeimportører, slik som Nestle, vært påkrevd av den sveitsiske loven å lagre sekker med kaffebønner.

Fra 2022 vil ikke kaffe være en del av matlageret.

Begrunnelsen er at kaffe ikke tilfredsstiller kravene om antall kalorier og andre næringsstoffer som mennesker trenger for å overleve.

12 av 15 kaffeleverandører har sagt at de likevel kunne tenkt seg å fortsette å levere bønner til matlageret.

Leverandørene argumenterte med at kaffe har flere helsefordeler, som antioksidanter og vitaminer.

Mer en nytelse enn livsviktig

Vilde Lützov-Holm er kaffebrenner på Solberg og Hansen, og kom på andreplass under NM i kaffe tidligere i år. Hun kan forstå at kaffe ikke er nødvendig for å overleve, men må innrømme at hun selv sliter uten kaffe om morgenen:

– Jeg får hodepine når jeg ikke drikker kaffe om morgenen. Kaffe betyr alt for meg.

Vilde Lützow-Holm kom på andreplass i cup tasting under norgesmesterskapet i kaffe i år. Testen går ut på å smake på tre kopper med kaffe, der man skal gjette hvilken av koppene som er en annen type. Foto: Frida Helgerud

Selv om ikke den gjennomsnittlige nordmannen har det å brenne kaffe som lidenskap, kjenner nok mange seg igjen i den snikende hodepinen som dukker opp hvis man ikke får kaffekoppen sin.

–Jeg tror kaffe betyr veldig mye for nordmenn. Ikke alle er like kresne, mange drikker nok kaffe fra en trakter som har stått på en stund.

Men til tross for nordmenns kjærlighet til den sosiale drikken, tror ikke Lützov-Holm Norge stopper opp uten kaffe.

– Hvis verdenskrisen treffer er kanskje kaffe det siste man tenker på. Vi får heller tåle litt hodepine.