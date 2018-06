Svarar ikkje på om han kjem på omstridd fest

Det er ein årleg tradisjon, på toppen av Folketeaterbygningen på Youngstorget. Der, klokka 18 onsdag ettermiddag samlar stortingsgruppa seg til sommarfest. Men det er ikkje eit samla parti som skal feire seg sjølve i år. Tvert imot.

For etter ynskje frå partileiar Jonas Gahr Støre er alle stortingsrepresentantar invitert, også tidlegare nestleiar Trond Giske, noko som har ridd partiet som ei mare siste vekene. Timar før festen startar vil verken partiet eller Giske svare på om han kjem.

Sjukemelding og nestleiarkrangel

Trond Giske måtte trekke seg både som Ap-nestleiar og som leiar i finanskomiteen i kjølvatnet av Metoo-kampanjen. Etter fleire varslingssaker konkluderte Ap med at Giske hadde brote partiet sine interne retningsliner mot seksuell trakassering.

Men etter landsstyremøtet i vinter slo Støre fast at Giske var velkomen tilbake til Stortinget etter sjukemeldinga, og at Giske kunne delta i det vanlege arbeidet i sin komite.

Nokre meinte det var for tidleg, men Støre stod på sitt. Som partileiaren også gjorde då invitasjonane vart sende ut til sommarfesten. Og då braka det verkeleg laus.

Ingunn Yssen er tillitsvald for dei tilsette i Ap si stortingsgruppe. Foto: NRK

Nestleiar Hadia Tajik ba sentralstyret gje Giske festnekt. Og klubbleiar i partiet, Ingunn Yssen sa til VG at "Giske sitt nærvær på festar vil bety at fleire tilsette i praksis er utestengde".

Det enda med at Ingunn Yssen vart sjukemeld etter at Jonas Gahr Støre, slik ho opplevde det, refsa ho for å ha vore kritisk til at Trond Giske får delta på stortingsgruppa sin sommarfest.

Giske sjølv, som for tida er i pappaperm, har ikkje kommentert dei interne stridigheitene kring eigen person. NRK har fleire gonger kontakta Giske om sommarfesten, men han svarar ikkje.

Vil ikkje gje innsyn

NRK har også bede om innsyn i gjestelista til sommarfesten, men ikkje fått det.

– Vi deler ikkje ut lista, seier medievakt Anne Odden, som heller ikkje vil svare på om Giske er påmeld.

Kari Henriksen er Ap sin fraksjonsleiar i familie- og kulturkomiteen, der også Giske er medlem.

– Eg held ikkje register over kva kollegaer som er festdeltakarar. Deira private val er ikkje mitt anliggande, seier ho til NRK.

