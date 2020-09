Svakeste krone mot euro siden mai

– Hvert av anleggene våre fra Kristiansand i sør til Tana i nord jobber med eksport, så det betyr noe for Elkem totalt, men også mye for hvert av anleggene våre der ute, sier kommunikasjonsdirektør Fredrik Norman i Elkem til NRK.

Siden internasjonal økonomi gikk fra børsfest til stup i mars, har handelen i den norske kronen skapt brå bevegelser mot euro og dollar utover våren.

Etter en midlertidig sterkere krone i sommer, koster nå en euro nesten 11 kroner, en svensk krone 1,05 kroner og en dollar 9,40 kroner.

Euro og svenske kroner har ikke vært dyrere siden mai, mens dollaren er på samme nivå som i midten av juli.

Porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand. Foto: Aleksander Andersen / NTB

Olsen må holde prisveksten i sjakk

Kanskje har sentralbanksjef Øystein Olsen bedrifter som Elkem i tankene når han presenterer rentebeslutningen i dag. For Elkem får hjelp av både den lave renten, men også av den svakere kronen.

– For norsk industri vil faktisk svakere krone, alt annet likt, gjøre konkurranseevnen bedre, sier Storebrand-forvalter Olav Chen til NRK.

Han forteller at kronen på den andre siden svekker kjøpekraften til Ola og Kari Nordmann, som må betale mer for biler, klær og mat som er produsert i utlandet.

Norges Bank forsøker å holde prisveksten eller inflasjonen under to prosent ved hjelp av styringsrenten.

Hvis kronen blir for sterk og prisene dermed stiger for raskt, må Norges Bank bremse prisveksten ved å sette opp renten tidligere, ifølge Chen.

Men sist Olsen presenterte utsiktene for renteøkning, la han inn renteøkning i slutten av 2022 og en svakere krone enn utviklingen i valutakursen i sommer.

– Kronekursen har jo hentet seg inn en god del siden kollapsen i mars. Tross svekkelsen nå i september, har kronen vært sterkere enn man la til grunn i juni. Jeg tror ikke Norges kommer til å være særlig bekymret for bevegelsene de siste ukene, sier sjefstrateg i SEB, Erica Dalstø, til NRK.

RENTEMØTE: Sentralbanksjef Øystein Olsen skal sette styringsrenten og legge frem rentebanen torsdag. Foto: Heiko Junge / NTB

Sterkere krone kan utsette renteheving

Det er særlig oppblussing av koronasmitten som har skapt større usikkerhet nå om hvor raskt økonomiene vil klare å komme på beina igjen etter korona-nedstengingen i vår, ifølge sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken.

– Vi har sett at kronen har svekket seg litt videre den siste tiden som følge av ny frykt for den globale innhentingen. Hvis den frykten minskes litt fremover og risikosegmentet bedres litt, er det rom for at kronen kan styrkes noe igjen, sier hun til NRK.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken. Foto: Lise Åserud / NTB

Kronestyrkelsen i sommer kan det tale for at det tar lengre tid å heve renten, mener Dalstø og Due-Andresen.

– En sterkere krone tilsier isolert sett lavere importert prisvekst og lavere eksportvekst fremover. Det er noe som i seg selv trekker ned i forhold til Norges Bank renteprognose, sier Due-Andresen.

Chen påpeker at valutakursen og innvirkningen på prisveksten har mindre å si under koronakrisen enn ellers.

– Norges Bank fokuserer mye mer på å stimulere økonomien når arbeidsledigheten fortsatt er høy, enn inflasjonen. Det de er mest redd for er inflasjonen som kommer som følge av overoppheting, for lav arbeidsledighet og for høy lønnsvekst. Der er vi ikke nå, selv med fallet vi har sett i arbeidsledigheten den siste tiden.

Sjefstrateg Erica Dalstø i SEB. Foto: Lise Åserud / NTB

Ser tidligere renteheving

Først høsten 2022 har sentralbanksjef Øystein Olsen forespeilet slutten på den historisk lave nullrenten.

Derfor tror ingen av økonomene NRK har snakket med, at nordmenn vil bli tatt på senga av en endring i styringsrenten torsdag.

– Jeg tror han i det store vil gjenta rentesynet fra i juni. Det betyr at prognosen for styringsrenten ikke endres særlig, sier Due-Andresen.

Chen tror Olsen vil varsle at renten skal opp våren 2022 istedenfor høsten 2022 fordi boligmarkedet og innhentingen i norsk og internasjonal økonomi har gått bedre enn ventet.

– Det har vært et raskt fall i arbeidsledigheten, men selvfølgelig er det et stykke tilbake til nivåene som var før korona. innhentingen har vært kjappere enn de fleste analytikerne forventet, sier han.