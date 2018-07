Svakere resultat for Hydro

Aluminiumsselskapet Hydro oppnådde et underliggende driftsresultat (EBIT) på 2,7 milliarder kroner i andre kvartal, skriver selskapet i en melding til Oslo Børs.

Til sammenligning fikk selskapet et overskudd fra driften på 2,9 milliarder kroner fra starten av april til og med juni i fjor.

Norsk Hydros fabrikk Alunorte ligger i Barcarena-provinsen Nordøst i Brasil. Selskapets problemer i landet har vart siden februar i år, da ekstremvær førte til at det ble foretatt ulovlige utslipp fra anlegget. Myndighetene har siden pålagt Hydro å halvere produksjonen. Foto: RICARDO MORAES / Reuters

Resultatet ble påvirket negativt av produksjonsbegrensningene ved Hydros anlegg Alunorte i Brasil.

Siden i vår har brasilianske myndigheter nektet selskapet å produsere for fullt, noe som har ført til at hele Hydros virksomhet i Brasil produserer med femti prosent kapasitet.

Fortsatt uavklart når Brasil-krisen kan løses

Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg sier at dialogen med brasilianske myndigheter fortsetter men at det tar lengre tid enn ventet å gjenoppta å gjenoppta normal drift ved Alunorte.

– Prosessen for å finne en løsning på situasjonen i Brasil er krevende, og har tatt mer tid enn ventet. Vi har gjennomført tiltak som vi mener er tilstrekkelige for å fortsette en trygg og god drift av Alunorte, men det er fortsatt usikkert når vi kan gjenoppta produksjonen, sier Brandtzæg.

I tillegg til at Hydro produserer råstoff til aluminiumsproduksjon ved Alunorte-anlegget, har selskapet også en bauxittgruve og aluminiumsproduksjon i Brasil.

På forhånd ventet et gjennomsnitt av 14 analytikere at selskapet ville lande på et driftsresultat på snaue 2,9 milliarder kroner.

Men krisen i Brasil slår tilsynelatende hardere inn i driftsresultatet enn det analytikerne ventet på forhånd.

Driftsresultatet fra bauxitt og alumina-produksjonen ble under det halve av de 840 millionene som ekspertene ventet.

Effekten av produksjonsbegrensningene ved Alunorte og økte råvarekostnader ble delvis utliknet av at Hydro netto tjente mer på aluminiumen og aluminaen som ble solgt i løpet av kvartalet.