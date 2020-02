Equinor oppnådde et resultat på 3,55 milliarder dollar før skatt i fjerde kvartal, ned fra 4,39 milliarder i samme periode i 2018.

På forhånd ventet ekspertene at Equinor ville oppnå et justert resultat før skatt på snaue 3,4 milliarder dollar.

Det viser tall som selskapet har hentet inn blant 25 analytikere.

Også for året som helhet kom Equinor svakere ut enn året før. Justert driftsresultat falt fra 18 milliarder dollar til 13,5 milliarder dollar.

Hovedårsaken er lavere oppnådde priser på salg av olje og gass.

– Det er markedet som gjør at resultatet er svakere, og det er hovedsakelig gassmarkedet som er klart svakere enn i fjor, sier konsernsjef Eldar Sætre til NRK.

– Er det prisene som er hovedårsaken?

– Prisene er hovedårsaken, særlig på gass. I Europa er gassprisene 30 prosent lavere, i USA nesten 40 prosent lavere, og det er klart at det slår inn i resultatet vårt, sier han.

Egenproduksjon i fjerde kvartal landet på nesten 2,2 millioner fat oljeekvivalenter hver dag i, noe som er marginalt høyere enn i samme periode i fjor.

– Veskille for fornybarinvesteringen

I kvartalsrapporten kaller Equinor 2019 for et veiskille når det gjelder fornybare energikilder.

– I dag legger vi frem det vi kaller et klima veikart, vi forsterke satsingen vår på fornybar energi, og vil tidoble produksjonen vår fra i dag til 2026, sier Sætre.

Selskapet bestemte seg i fjor for å investere i havvindmøller i Hywind Tampen, og vant konkurranser om å bygge vindmøller til havs både utenfor New York og på Dogger bank i Storbritannia.

– Havvind er viktigste satsingsområdet

– Havvind er helt klart det viktigste satsingsområdet for oss, vi har veldig mange prosjekter i porteføljen som vil gi oss en sterk vekst de nærmeste årene.Så ser vi også på andre muligheter, på sol og vind på land, sier Sætre.

Fornybarprosjekter under utvikling i 2019 vil øke Equinors kapasitet for elektrisitetsproduksjon med 2,8 gigawatt. Det er mer enn fem ganger dagens kapasitet, ifølge Sætre.

Styret foreslår for eierne at utbyttet for 2019 økes med 4 prosent til 0,27 dollar pr aksje.

Venter økt produksjon i årene som kommer

Equinor forventer nå at produksjonen i 2020 øker med 7 prosent,

og en gjennomsnittlig årlig produksjonsvekst på om lag 3 % fra 2019 til 2026.

Ifølge konsernsjefen skal den såkalte karbonintensiteten, og utslippene gjennom hele livsløpet frem til forbruker, for all energien selskapet produserer, minst skal halveres innen 2050.