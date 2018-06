Svak kronekurs gir dyr utenlandsferie: Her får du mest for pengene

Ferieglade nordmenn må ta til takke med svak kronekurs også i sommer. Situasjonen var den samme i fjor og det kunne norske hoteller nyte godt av.

Siden euroen snuste på 10-tallet før årsskiftet har den gått gradvis ned siden januar.

– Kronekursen har fått drahjelp fra høyere oljepris og tegn til høyere aktivitet i norsk økonomi, sier valutaanalytiker Marit Øwre-Johnsen i DNB Markets.

– I tillegg har markedet fått økt tro på at Norges Bank vil heve styringsrenten i september. Disse faktorene kan forklare at kronekursen har styrket seg noe det siste halvåret.

TROR PÅ VIDERE STIGNING: Marit Øwre-Johnsen i DNB Markets tror på en gradvis styrking av kronekursen kontra euroen gjennom resten av året. Foto: Stig B. Fiksdal

Historisk svak kronekurs

9,47 kroner lyder den nåværende verdien av én euro, ifølge Norges Banks tall.

Nordmenn kan se langt etter en euro på åtte kroner, som var normalnivået på 2000-tallet. Euroen nådde bunnen i august 2012 da den var nede i 7,32 norske kroner. Siden sensommeren 2015 har kursen ligget stabilt på 9-tallet.

Ifølge Øwre-Johnsen er en lavere oljepris med på å forklare denne utviklingen.

– Tidligere på 2000-tallet så vi en oljepris på godt over 100 dollar fatet. Nå har vi hatt en lengre periode med oljepris langt under 70 dollar fatet. Det kraftige oljeprisfallet vi har bak oss, og lavere forventninger til oljeprisen fremover, bidrar til at kronekursen har holdt seg på historisk svake nivåer, sier hun.

– Vandt til svak krone

Magne Gundersen er forbrukerøkonom i Sparebank 1, kjent fra TV-programmet «Luksusfellen» og selverklært globetrotter. Han tror ikke at den historisk sett svake kronekursen kommer som noen overraskelse på nordmenn flest.

SKAL PÅ FERIE: Magne Gundersen i Sparebank 1 var tidlig ute med å bestille flybilletter til Spania i sommer. Han råder ferierende nordmenn til å planlegge sitt daglige forbruk. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Vi er blitt vant til at kronen ikke er så sterk som den var før, sier Gundersen.

Han påpeker at det er sluttsummen man betaler, og ikke valutakursene alene, som er det viktigste for de ferierende.

Prisnivået bestemmer

Det er prisnivået som i stor grad bestemmer hva sluttsummen for feriereisen blir, og det er svært varierende i Europa. Gundersen viser til at det er billigst østover.

– Albania og Makedonia ligger på under halvparten av det gjennomsnittlige prisnivået i Europa, og kun en tredjedel av Norge. Mange vil bli overrasket over Polen, der du både får mye for pengene og sydentilstander.

Tommelfingerregel

Forbrukerøkonomen oppfordrer reiseglade nordmenn til å ha en tommelfingerregel når de regner om i utenlandsk valuta.

– Beregn gjerne litt ekstra når du regner om. Regn med 10 kroner på euroen og 9 kroner på dollaren.

Gundersens råd er ellers å planlegge forbruket dag for dag.

– Lag et lite feriebudsjett i hodet der du har en idé om hvor mye du kan bruke hver dag. Er valutaen litt dyr: kutt ned på restaurantbesøk og styr unna noen av ferieinnkjøpene, sier han.