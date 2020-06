Svært hektisk natt for politiet i Oslo: – Slagsmål på nærmest hvert eneste gatehjørne

– Det har vært veldig krevende i natt, vi har hatt ekstremt mange ordensoppdrag i sentrum, seier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, André Kråkenes.

I natt var den første helgekvelden der utestedene i Oslo fikk ha normale åpningstider siden 12. mars. Det merkes, forteller Kråkenes:

– Det har vært særlig krevende i Klingenberggata og Stortingsgata. På et tidspunkt i natt hadde vi slagsmål på nærmest hvert eneste gatehjørne, det har vært veldig krevende, sier han.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Operasjonslederen forteller at den travle kvelden deres begynte med at svært mange ungdommer samlet seg i Grünerhagen i sentrum av Oslo.

– Og så tok det seg opp med voksne mennesker som var ute i byen. Fryktelig mange mennesker var ute, det var veldig urolig, sier han.

– Hvor mange festrelaterte oppdrag har dere hatt i natt?

– Jeg har ikke tellinga på det Men vi har loggført rundt 170 hendelser i Oslo, Asker og Bærum i natt og 70 prosent av de er nok knyttet til ordensforhold, slagsmål og bråk. For det meste i Oslo sentrum, svarer Kråkenes.

– Kan du huske sist dere hadde en så hektisk natt?

– Vi har nok ikke hatt en slik natt tidligere i vår. Det virker som om ting er i ferd med å ta seg veldig opp igjen nå. At folk er tilbake til den tiden før koronakrisen. Og så har vi varmen og normale åpningstider i tillegg. Så det er mange ting som spiller inn, svarer Kråkenes og følger opp:

– Jeg håper at en del av dem som våkner på glattcelle eller med en blåveis i dag går i seg selv og tenker litt på hvordan man skal oppføre seg på byen, sier Kråkenes før han oppsummerer kvelden:

– Det begynte i området Sofienberg med flere hundre unge mennesker som var samlet. Det var veldig mye bråk og støy. De ble etterhvert borte fra området. Men det tok seg opp etter midnatt i området Stortingsgata, Karl Johans gate, Klingenberggata og Rådhusplassen. Der var det veldig, veldig urolig og fryktelig mange mennesker.

– Hva inntrykk har du av oslobefolkningens håndtering av smittevern i natt?

– Nei altså de som har vært på byen tror jeg ikke har brydd seg om det i det hele tatt. Det er jo trist. Vi er tilbake til der vi var før koronakrisen, sier Kråkenes oppgitt.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Mann til sykehus etter knivstikking

En mann i 60-årene ble i natt innlagt på sykehus med alvorlige skader etter at han ble knivstukket i Klingenberggata i Oslo.

Politiet fikk melding om ugjerningen klokken 1.52 etter at vitner tok kontakt med en politipatrulje som var i området.

– Helsepersonell jobbet med pasienten på stedet en stund. Han ble deretter sendt til Ullevål i ambulanse med det som skal være alvorlig skader. Tilstanden hans er etter det vi hører være stabil, sier operasjonsleder André Kråkenes i Oslo politidistrikt.

Politiet har søkt etter to mistenkte menn i området, men uten resultat.

Operasjonslederen kan ikke si noe om omstendighetene rundt knivstikkingen. Et av politiets hovedvitner i saken, en kamerat av mannen som ble knivstukket, snakket ikke engelsk, han skal derfor avhøres senere.

Stille før stormen

– Jeg tenker på smitterisikoen, innrømmer Lars (34), som NRK treffer utenfor Bislett stadion fredag kveld.

Der spiller han basketball sammen med flere kamerater. Ingen får noe gratis når de spiller tre mot tre.

– Vi har jo nærkontakt når vi spiller. Jeg har med meg Antibac som jeg spriter meg med, men jeg skjønner at det innebærer en risiko, sier han.

På en tur gjennom Oslo fredag kveld, observerte NRK mange som hadde tatt turen ut i solen. Det var likevel relativt rolig i forhold til hvordan kvelden senere skulle bli.

Ikke alle fulgte rådet om å holde 1 meters avstand til hverandre.

Lars sin kamerat Ulfar (40) har forståelse for at folk er ute og nyter det gode været nå som sommeren for alvor har kommet til Oslo.

– Nå som pubene og kinoene er åpne, og flyene går, sier han og slår ut med armene, før han fortsetter:

– Man må stole på at folk er ærlig og tar ansvar. Å spille PlayStation er gøy, men ærlig talt, sier Ulfar, som heller vil spille basketball.

Mye feststøy i flere politidistrikt

Operasjonsleder ved Sør-Øst politidiskrikt, Marianne Mørk, forteller om en travel fredagskveld, og natt i distriktet.

– Det har vært mye ordensforstyrrelser og feststøy gjennom natta, sier Mørk.

Mange folk trekker ut i det fine været, og politiet i Sør-Øst har et inntrykk av at folk tenker mindre på smittevern nå, forteller Mørk.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Også i Øst politidistrikt har det vært mange meldinger om støy i natt. Det forteller operasjonsleder Terje Marstad.

– Som vanlig her på en god sommernatt så blir det en del støy. Vi har fått veldig mange støymeldinger fra hele distriktet, det går på musikk og høylytt skråling, men det har ikke vært noen stor dramatikk, sier han.

Fra midnatt og fram til klokken ni om morgenen har politidistriktet registrert 160 meldinger, forteller Marstad.

– En god del av det går på støy og typiske sommerlige aktiviteter, sier han og legger til:

– Flere bør kanskje ha litt mer toleranse for støy fra naboen på slike sommerkvelder. Vi rekker ikke over alle meldingene, sier Marstad.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

I Nordland politidistrikt er en mann pågrepet, for å ha kastet en annen mann i havet utenfor et utested i Sortland.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Troms politidistrikt har registrert cirka 15 oppdrag knyttet til feststøy og ordensforstyrrelser i natt. Det forteller operasjonsleder Karl-Erik Thomassen.

– Noen har havnet i drukkenskapsarrest. Flere blir anmeldt for ordensforstyrrelser i natt, sier han og følger opp:

– Oppdragsmengden har økt de siste ukene. Det tyder på at vi er mer tilbake til der vi var før koronapandemien.

Vest politidistrikt melder og om mye festrelatert bråk i natt.

– Det har ikke vært noen alvorlige hendelser eller ulykker, men natten har vært preget av svært mange ordensforstyrrelser og meldinger om høy musikk. Politiet har ikke hatt kapasitet til å rykke ut til alle meldingene, sier operasjonsleder Stein Rune Halleraker til Bergens Tidende.