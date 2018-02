SV: Regjeringen tar ingen initiativ til å få ned luftforurensningen

– Det er hele tiden byene selv som må ta initiativet mens regjeringen ikke tar noen. Privatbilismen vokser, de satser på store veiutbyggingen, sier SVs transportpolitiske talsperson, Arne Nævra, til NRK.

Denne uken startet med kuldebølge over store deler av Norge. I de største byene, hvor luftforurensingen er størst, er det meldt tosifret antall minusgrader flere dager denne uken.

Tidligere i dag skrev NRK hvordan tiltak mot dårlig luftkvalitet i de største byene har hatt effekt, men ikke nok til at astmatikere kan puste i «friskmeldt» luft når kulden setter inn.

– Er noe forferdelig feil

Arne Nævra i SV er ikke fornøyd med regjeringens arbeid mot luftforurensning. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Det mener Nævra regjeringen burde gjort noe med for lenge siden. Han viser til at Stortinget i 2015 gjennom et vedtak ba regjeringen om å legge fram utarbeide og komme tilbake med forslag til hvilke virkemidler som kan få luftforurensningen i de store byene ned.

Ifølge SVs stortingsrepresentant kom ikke regjeringen tilbake med noe som helst. Nå er det en ny sak som gjelder tiltak for å få ned luftforurensningen som skal behandles i Stortinget. Der har SV saksordførerskapet og Nævra sier de skal prøve alt de kan for å få et flertall i Stortinget som gjør at regjeringen «må bøye av og lytte».

– Når vi ser at luftforurensingen er så høy, så er det noe forferdelig feil. Da har vi ikke noe annet valg enn å sette restriksjoner på privatbilismen. Vi må ha beredskapstakster, utbygginger av veier i bynære strøk må settes på vent og kollektivtrafikken bygges ut, sier han.

Derfor er vinteren høysesong for luftforurensing Ekspandér faktaboks Det er høyest utslipp fra flere kilder, som bilkjøring, bruk av piggdekk og vedfyring. Kalde bilmotorer i kuldegrader slipper også ut litt mer nitrogendioksid enn ellers.

Det forekommer værtyper som gjør at konsentrasjonene av forurensende stoffer i luften blir høyere. Luftkvaliteten pleier å være verst på kalde dager vinterstid. Kilde: Norsk institutt for luftforskning (NILU)

– Klassisk SV retorikk

Det er den «klassiske retorikken til SV», mener Høyres stortingsrepresentant Stefan Heggelund. Personlig synes han det er bra med god veistandard i Norge.

– Både for å forebygge ulykker og for å unngå at folk står lenge i kø og forurenser like lenge som de gjør i rushtiden i dag, sier han.

Stefan Heggelund sier at økt luftkvalitet i byene er prioritert av regjeringen. Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Heggelund reagerer på at Nævra og SV går ut og sier at regjeringen ikke gjør nok med luftkvaliteten i norske byer.

– Vi kan ikke ha det sånn at Arne Nævra hører noe urovekkende på radio så skal han ringe inn og si at regjeringen ikke gjør nok. Regjeringen prioriterer faktisk dette arbeidet. Det vet Nævra og det vet SV, sier Heggelund.

Jobber på to plan

Han utdyper videre at det jobbes på to plan. Det ene handler om å gi kommunene bedre virkemidler enn hva de har, og det andre handler om hva man kan gjøre nasjonalt.

– Vi har gitt byene andre virkemidler i arbeidet med lokal luftkvalitet – for eksempel når det gjelder beredskapstakster i bomringene i Oslo og Bergen, sier Heggelund og fortsetter:

– Nasjonalt stimulerer vi til en overgang til en renere bilpark. Det er en av grunnene til at vi har de veldig sterke elbilfordelene. Og vi jobber med økt kollektivsatsing i byene – vi har blant annet 50 prosent investeringsstøtte til store kollektivprosjekter gjennom bymiljøavtalene.