SV: – Total ansvarsfraskrivelse fra Helge Lund

– Basert på den kunnskapen vi hadde da, og basert på andre transaksjoner i markedet, så gjorde vi gode transaksjoner på det tidspunktet. Sett i ettertid, med den informasjonen vi har i dag, og med den oljeprisen vi har i dag, så investerte både vi og hele industrien for mye og kjøpte til for høye priser.

Det sa tidligere konsernsjef Helge Lund i daværende Statoil, nåværende Equinor, til NRK om det Statoils såkalte eventyr i USA tidligere i dag. Så langt har selskapet tapt 200 milliarder kroner på eventyret.

Nå beskylder finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i SV den tidligere konsernsjefen for å skjønnmale dårlig ledelse og å redde eget ettermæle.

SV kaller Lund for Norges dyreste konsernsjef

ETTERPÅKLOKSKAPENS LYS: Tidligere konsernsjef Helge Lund i Statoil, nå Equinor, sier investeringene i USA var fornuftige med datidens informasjon. Foto: Dylan Martinez / Dylan Martinez

– Det er lett å være etterpåklok, men dette er jo en total ansvarsfraskrivelse fra Helge Lund, sier Kaski til NRK.

Hun sier det ikke manglet på advarsler den gang Lund tok sine avgjørelser. Nå må han ta fullt ansvar for strategien som Kaski kaller «dramatisk ulønnsomt», og som har ført til et tap så langt på 200 milliarder kroner.

– Helge Lund satset på den skitneste av den skitne oljen. Det har kostet Statoil og dermed også Norge dyrt. Det har vært gjennomført på en elendig måte som har medført at vi står overfor den største industriskandalen i Norge, Statoil sitt såkalte eventyr i USA, sier Kaski.

Hun mener Lunds påstand om at investeringene var gode basert på datidens kunnskap, men dårlige i etterpåklokskapens lys, ikke holder vann.

– Det var kontroversielle investeringer den gangen også. Det er viktig å huske på når Lund forsøker å male opp et bilde av hvordan markedet og debatten var den gangen. At dette har vært ukloke beslutninger fra Helge Lund er det ikke noe tvil om, det er fint at han ser lyset nå i ettertid. Det skulle han gjort for 15 år siden, sier Kaski.

Lund vil ikke kommentere ytterligere

NRK har konfrontert Helge Lund med uttalelsene til Kaski. Han ønsker ikke å svare på kritikken, opplyser informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Equinor til NRK.

Lund viser til det han tidligere har sagt og skrevet i og til NRK.