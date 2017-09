SV: – Sylvi har ikke lagt frem noen ting som hjelper i Oslo

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har holdt høy profil i innvandringsdebatten under valgkampen.

Hun har blant annet:

advart mot utviklingen mot «svenske tilstander» i Oslo sør og øst.

beskyldt norske politikere, med KrF-leder Knut Arild Hareide i spissen, for å sleike imamer opp etter ryggen.

dratt til Rinkeby i Sverige for å lære om «svenske tilstander».

Ber Frp bytte retorikk med praktiske løsninger

Audun Lysbakken (SV) sier Sylvi Listhaug (Frp) har gjort lite eller ingenting for å løfte Oslo sør og øst. Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Listhaug selv mener hun og Frp tar vanlige folks frykt og uro på alvor, mens SV mener Listhaugs engasjement har fint lite med praktisk politikk å gjøre.

– Ingenting av det Sylvi Listhaug har lagt på bordet kommer til å hjelpe ungene og ungdommene i de bydelene i Oslo hun kritiserer. Ingenting, sier Kari Elisabeth Kaski, stortingskandidat for SV i Oslo.

Hun får støtte av SV-leder Audun Lysbakken:

– Høyre og Frp med Listhaug i spissen liker å snakke om folk som bor i Oslo sør og øst, men de er ikke så opptatt å gjøre noe for dem, sier Lysbakken.

Han og partiet lanserer nå en hel pakke med tiltak som skal hjelpe til å løse utfordringene i Oslo sør og øst.

Her er SVs Oslo-pakke Ekspandér faktaboks Gjenreise Grorudalssatsingen og utvide den til også å gjelde bydel Søndre Nordstrand.

I denne satsingen skal man legge vekt på skole, fritidstilbud som f.eks. idrettsanlegg og infrastruktur til andre typer fritidsaktiviteter som musikkinstrumenter, spilleklubber o.a., og oppsøkende sosialt arbeid.

Gratis halvdagsplass i aktivitetsskole med leksehjelp.

Bevilge en språkmilliard for å bedre språkopplæringen.

Øke antall lærere gjennom et lærerløft.

Gratis halvdagsplass for barnehager.

Opprette program for opprusting av bomiljøer.

Forbedre ressursfordelingen i Osloskolen.

Innføre ekstra pedagogbemanning i kommunale barnehager med mange barn med minoritetsspråklig bakgrunn.

Sosial boligpolitikk med kommunale boliger over hele byen.

Ungdomsgaranti for å garantere tiltak for ungdom uten jobb.

Offentlig-sosialt samarbeid der det offentlige aktivt legger til rette for sosiale entreprenører.

Opprette institusjoner i administrasjonen for tettere dialog med lokale beboere og ungdom for å få en borgerstyrt byutvikling der bydelene og innbyggerne utvikler tjenester sammen.

Vurdere behovet for ekstra barnevernstjenester.

Særlige tiltak innen rus og psykiatri.

Målrette den sosialfaglige innsatsen mot store barnefamilier og enslige forsørgere, altså grupper som er mest utsatt levekårsmessig.

– Vi trenger en områdesatsing for å hindre segregering. Det er nøkkelen for å få til både integrering og utjevning, sier Lysbakken.

Sylvi ber SV ta en realitetssjekk

Listhaug ber SV sjekke hva som faktisk er gjort før de kommer med kritikk.

– Vi har en storsatsing på tiltak som faktisk virker. Det gleder meg. Jeg håper SV faktisk ser på det som blir gjort før de kritiserer, for det har de åpenbart ikke gjort, sier Listhaug i en e-post.

Hun ramser blant annet opp:

at de laget en egen Grønlandspakke på 17 millioner kroner til politi og integreringsarbeid i 2016.

at regjeringen foreslår 30 millioner kroner ekstra til politiet i Oslo Sør i år.

– Dette betyr at politiet kan ta tak i problemene med ungdom som sklir ut og kommer inn i kriminelle miljøer, sier Listhaug.

Integreringsministeren minner også om at det nå er SV som styrer Oslo sammen med Ap og MDG. Statens oppgaver lover hun at både hun og regjeringen skal ta seg av.

– Det er viktig å holde kontroll med asylinnvandringen for å kunne lykkes med å integrere de som er her, og de mange tusen som vil komme på familiegjenforening i årene som kommer takket være Ap og Sp. SV vil ta imot langt flere, og har kalt Sverige for et "lys i Europa" da de tok imot over 160 000 asylsøkere i 2015. Det viktigste vi kan gjøre er å styrke politiet slik at de får drive forebyggende arbeid og ta de som begår kriminalitet i disse områdene. I tillegg må vi stille mer krav i integreringen og sørge for at de som kommer til Norge blir integrert og kommer i arbeid. Det er den beste måten å både motvirke fattigdom, utenforskap og utviklingen av svenske tilstander i Norge, sier Listhaug.