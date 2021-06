I sin tale til Landsstyret i SV i dag brukte SV-leder Audun Lysbakken tid på å snakke om jordbruket og omtalte SV som småbrukernes beste venn. Rett etter kom han inn på Senterpartiets motstand mot å sitte i regjering med SV.

– Det er helt fair at Sp foretrekker en topartiregjering. Men da må vi også ha en ærlig debatt om hva det betyr. Sentrumsregjering er et sånt prosjekt sitt rette navn, sa han i talen.

Han mener at poenget med å ikke ha SV med i regjering må være at Senterpartiet vil stå fritt til å samarbeide med høyresiden, og legger ikke skjul på at han ikke liker det.

– Kommer ikke utenom SV

Lysbakken sa i sin tale at Senterpartiet ikke kommer utenom SV hvis de vil ha makt.

– Vil du ha makt må du kunne telle til 85, det er 85 mandater som gir flertall i Stortinget. Du trenger venner hvis du skal få gjort noe.

Han sier videre at det ikke er noe problem å finne fram til saker som skiller SV og Sp, men han presenterer heller følgende liste over saker der han mener de to kan finne hverandre.

Landbrukspolitikken og tollvernet

EØS og Acer.

Helseforetakene og dermed styringen over lokalsykehusene og fødetilbudet

Desentralisert utdanning.

Lønnstak for ledere i staten

Kommuneøkonomien

– Vi har ikke noe ønske om å regjere med SV

Men Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe lar seg ikke smigre av frieriet fra SV

– SV er jo SV og Senterpartiet er Senterpartiet. Vi går til valg på vårt program. Det sier seg selv at jo større vi blir, jo større gjennomslag vil vi få. Så har ikke vi noe ønske om å gjøre opp statsbudsjettene våre eller sitte i regjering med SV, sier han til NRK.

PÅ EN GOD DAG FÅR VI FLERTALL: Nestleder i Senterpartiet Ola Borten Moe vil ikke regjere med SV. Han har tro på at Ap og Sp på en god dag kan få flertall i Stortinget. Foto: Bent Lindsetmo/NRK

Han holder fast på at Sp+Ap=sant.

– Vi har en plan som vi kommuniserer veldig tydelig. Det er en regjering basert på Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Jeg tror en sånn regjering på en god dag ville kunne få flertall i Stortinget.

Nevner ikke SV

Senterpartiet har valgt å ikke nevne SV i regjeringsresolusjonen, som skal opp på Sp-landsmøtet i dag. I resolusjonen står det:

«Senterpartiets landsmøte mener at en Senterparti-/Ap basert regjering er den beste plattformen for en regjering som ser hele Norge.»

– Vi har vært krystallklare på hva vi vil. Vi har sagt det samme siden 2016, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til NRK.