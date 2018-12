SV: – Regjeringen bruker Stortinget til å blidgjøre ytre høyre på internett

– Dette er å kaste bort Stortingets tid, sa SV-leder Audun Lysbakken etter at utenriksministeren på invitasjon fra Frp redegjorde om FNs migrasjonsplattform i Stortinget torsdag.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er ikke enig.

Siste forsøk fra Frp

Frp i regjering har deltatt i FN-forhandlingene om migrasjonsplattformen, men likte ikke resultatet og tok dissens.

Mandag denne uken rakk den norske delegaten opp hånden da plattformen ble vedtatt på et FN-møte i Marokko. Men den skal også behandles og trolig endelig vedtas i FNs hovedforsamling 19. desember. Som NRK fortalte i går har Frp derfor fremmet et forslag i Stortinget om å avvise norsk tilslutning.

Opposisjonen reagerer kraftig.

På den ene siden stiller de seg uforstående til at redegjørelsen kommer etter at avgjørelsen i regjering allerede er tatt. På den andre siden reagerer de på at Fremskrittspartiet fremmer et såkalt løst forslag uten at Stortinget har fått noen anledning til å behandle saken.

Lysbakken hevder dette skjer fordi Frp har behov for å fremstå handlekraftige etter at migrasjonspakten har blitt kraftig kritisert på nettsteder som Document.no og Resett.

– Det er utrolig at regjeringen får til å presse seg inn på Stortingets dagsorden bare for at Frp skal reparere sitt forhold til disse miljøene. Her ser vi hvilket prosjekt KrF og Venstre har rotet seg inn i; en regjering der husfreden bare blir bevart hvis ytre høyre på internett blir fornøyd, sa han fra Stortingets talerstol.

SV-leder Audun Lysbakken mener Frp ydmyker utenriksminister Ine Eriksen Søreide i Stortinget. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ap: – Utenriksministeren ydmykes av Frp

Frp ville egentlig ha en egen debatt om migrasjonsplattformen i Stortinget, men ble nedstemt av de andre partiene. Derfor fremmet de forslaget om å trekke tilslutningen under utenriksdebatten.

Dermed gikk mye av tiden som skulle gå til å diskutere Utenriks- og forsvarskomiteens budsjettinnstilling, til å snakke om migrasjonsplattformen. Komitéleder Anniken Huitfeldt fra Arbeiderpartiet mener utenriksministeren ble satt i forlegenhet.

– Dette har vært en oppvisning i hvor galt det kan gå når ikke statsministeren setter ned foten. Hun lar utenriksministeren komme hit og ydmykes av Frp, som bruker utenriksdebatten i Stortinget til å markere seg selv i en sak som de vet at de ikke får Stortinget med seg på, sa hun.

Regjeringens ansvar

Mens Frp frykter den kan presse Norge til å føre en mer liberal innvandringspolitikk, fastholder resten av regjeringen at Norge – uansett hva som står i plattformen – selv styrer egne grenser og står fritt til å vedta egne regler og tiltak.

Plattformen er en politisk erklæring, og er ikke juridisk bindende. Derfor kan regjeringen avgjøre saken alene, uten å ta saken til Stortinget.

Likevel er Frps Jon Engen-Helgheim mest opptatt av å kritisere opposisjonen. Han mener at stortingskollegene fint kunne lest plattformen og satt seg inn i saken uten at regjeringen formelt har involvert dem.

– De ønsker ikke å ta stilling til det, de ønsker ikke å debattere det. De har nå et sterkt behov for å si at det er for sent. Det stemmer ikke. Vedtaket skjer den 19. desember, sier han til NRK.

– Nå som Norge ved håndsopprekking har tilsluttet seg plattformen, kommer dere til Stortinget med et løst forslag. Gjør dere det så dere etterpå kan si at «se, Ap og Sp stemte mot oss», i stedet for å rette skyts mot deres egen regjering?

– Vi gjør dette fordi det er siste mulighet til å stanse avtale. Det skal voteres over 19. desember. Da har vi god tid til å votere i salen. Hvis Stortinget sier nei, blir det ikke noen tilslutning. Det er derfor vi gjør det, ingen andre grunner. Vi ønsker å stoppe avtalen.

Søreide avviser at hun er ydmyket

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) understreket i sitt innlegg at hun ikke har bedt Stortinget om råd fordi denne type saker er regjeringens ansvar alene.

På spørsmål om hva hun synes om at Frp likevel kritiserer opposisjonen for å ikke ta debatten, svarer hun at det får stå på Frps regning.

– Vi har fulgt det som er den vanlige konstitusjonelle skikken i Norge. Dette er regjeringens ansvarsområde, men vi har samtidig anledning til å informere Stortinget om saker som det er mye diskusjon om.

– Opposisjonen mener du er stilt i forlegenhet. Føler du det selv?

– Nei, overhodet ikke.

– Lysbakken sier regjeringen bruker Stortinget for å blidgjøre ytre høyre på internett, hva sier du til det?

– Det er en karakteristikk jeg er helt uenig i. Det er normalt med uenighet om enkelte deler av politikken, det hadde også den regjeringen Lysbakken selv satt i. Da er det ikke unaturlig at det partiet som er uenig i det regjeringen slutter seg til, gir uttrykk for det i Stortinget.

Det er ikke bare i Norge at plattformen fører til debatt. USA, Australia, Slovakia, Sveits, Østerrike, Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Estland, Polen, Israel, Ungarn og Latvia har alle sagt helt eller midlertidig nei til pakten.

Kritikerne frykter at nasjonalstatene mister innflytelse over innvandringspolitikken. Selv om den ikke er juridisk bindende, frykter Frp at den blir politisk bindende på sikt. Tilhengerne mener plattformen er et viktig verktøy for internasjonalt samarbeid om migrasjon. De fastholder at norske politikere fortsatt kontrollerer hva slags innvandringspolitikk Norge skal føre.