SV: – Dette brevet viser at regjeringen har løyet om terrorsikring

– Dette er ikke bare feilinformering, det er løgn. De har faktisk og aktivt sagt feil til Stortinget, samtidig som de har visst at det er feil, sier Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

I statsbudsjettet for 2016 slo regjeringen fast at «skjermingsverdige objekter er sikret i henhold til forskrift om objektsikkerhet». Da Politidirektoratet ble klar over det, sendte de brev til Justisdepartementet for å si ifra om at opplysningene ikke stemte.

Men ved flere anledninger senere gjentok regjeringen budskapet om at sikringen av viktige bygninger mot terror og andre kriser, var på stell.

– Det er helt utrolig. Her har Justisdepartementet først feilinformert, så har de blitt gjort oppmerksom på det, og så har de fortsatt å hevde det, sier Fylkesnes.

– Alvorlig

Politidirektoratet rapporterer med ulike farger for å vise status for beredskapsarbeidet. Grønn status betyr at målet er nådd.

Anders Anundsen (Frp) var justisminister da Politidirektoratet sa ifra til Justisdepartementet om feilen i statsbudsjettet.

Under gårsdagens høring kom det fram at Politidirektoratet kun hadde meldt om grønn status for sikringsstyrkene, men at brevet ble tolket til å bety at hele objektsikringsarbeidet var i mål.

Siden ble det også klart at rapporten om sikringsstyrkene aldri skulle ha fått grønn status.

Politidirektoratet vil med dette brevet gjøre Justis- og beredskapsdepartementet oppmerksom på at politiets skjermingsverdige objekter ikke er ferdig sikret i henhold til krav som følger av forskrift om objektsikkerhet. Brev fra Politidirektoratet til Justisdepartementet / 20. november 2015

– Det er selvfølgelig alvorlig at misforståelsen har fått leve gjennom hele denne prosessen. Brevet ble sendt høsten 2015. Så sent som i fjor viste statsministeren til at det var varslet om at det var flagget grønt, sier komiteleder Dag Terje Andersen (Ap).

Dag Terje Andersen (Ap) leder Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Kontrollkomiteen har nå bestemt at de vil ha en ny, lukket høring om saken, fordi de ønsker svar på flere spørsmål om graderte opplysninger. Både Fylkesnes og Andersen sier det er for tidlig å konkludere om saken bør føre til et mistillitsforslag.

Innrømmet uklarheter

Statsminister Erna Solberg (H) måtte i går svare på spørsmål om brevet. Hun innrømmet da at regjeringen har vært upresis og ikke gikk god nok informasjon til Stortinget.

– Jeg ser at jeg har vært upresis i forrige høring om hva som ble feilaktig rapporter, og hvorda, og at det ikke ble skilt mellom sikringsstyrker og permanent grunnsikring, sa Solberg under høringen.

Statsministerens kontor og Justisdepartementet har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelser om saken. Daværende justisminister Anders Anundsen (Frp) ønsker ikke å kommentere saken.