SV vil tvinge bankene til å stramme inn på boliglån

Folk flest får råd om ha en bufferkonto, i tilfelle uforutsette utgifter. Det kan være en vaskemaskin som ryker, eller bilen som trenger ny girkasse. Bankene er pålagt å ha en slik kapitalbuffer, i tilfelle en låntaker ikke kan gjøre opp for seg.

Kravet til bankenes kapitalbuffer ble for ett år siden redusert på grunn av koronapandemien og risiko for økonomisk tilbakeslag. Hensikten var å motvirke strammere utlånspraksis som kunne forsterke et slikt tilbakeslag.

– Det haster

Nå vil SV ha kravet tilbake på før-korona nivå, for å redusere bankenes utlån. De frykter at veksten i boligprisene og husholdningens gjeld utgjør en tikkende bombe under norsk økonomi.

VIL BREMSE: Kari Elisabeth Kaski (SV) vil bremse bankenes boliglånsvekst Foto: Tom Arne Søyland / NRK

– Derfor mener vi det haster å regulere boligmarkedet. Det haster å få kontroll over utlånsveksten, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

– Vi trenger å bremse boligprisveksten og gjeldsveksten. Et av de kortsiktige grepene for å få til det, er å bremse også bankenes utlånsvekst. Da er det å sette opp igjen kapitalbufferen til det den var på i fjor før pandemien et viktig grep, sier hun.

Feil medisin

Finansnæringens hovedorganisasjon Finans Norge er også bekymret for utviklingen på boligmarkedet. De mener imidlertid at SVs medisin kan gjøre pasienten sykere.

VIRKER IKKE: Direktør for bank og finans i Finans Norge, Erik Johansen tror SVs forslag kan øke veksten i lån til boligkjøpere. Foto: CF-Wesenberg

– Du kan få den paradoksale effekten at bankene reduserer mer i utlån til bedriftene enn til husholdningene, sier Erik Johansen, direktør for bank og finans.

Årsaken er at lån til bedrifter binder opp mer kapital for banken enn et lån til husholdninger.

Dermed kan en økt buffer føre til at bankene øker utlån til husholdningene mer enn de allerede gjør, ifølge Johansen.

– I lys av den usikre økonomiske situasjonen vi er i nå, tror ikke vi det er riktig virkemiddel, sier han.

Renteøkning

Finans Norge tror at å øke styringsrenten er det mest kraftfulle og effektive virkemiddelet for å kjøle ned boligmarkedet.

– Likeledes tror vi at tilbudssiden i boligmarkedet, altså produksjonen i boligmarkedet, er de to mest hensiktsmessige virkemidlene for å nå et mål om redusert boligprisvekst, sier Johansen.

Skatt på bolig

SV mener at på sikt må flere virkemidler på plass. Skattlegging av bolig er viktig for å få dempet boligprisveksten, ifølge Kaski.

– Boligmarkedet er i ferd med å spinne ut av kontroll. Det er dramatisk fordi det kan bidra til en boligboble, men også fordi det forsterker ulikhetene i Norge, sier hun.