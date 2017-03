VIL KASTE UT BOLIGSPEKULANTENE: Nicholas Wilkinson i Akershus SV går i bresjen for at landsmøtet søndag, etter alt å dømme, vedtar å jobbe for en ny lov for å kaste boligspekulantene ut av markedet. Selv måtte han ha hjelp fra sin mor for å kjøpe egen bolig.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK