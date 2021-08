SV vil ikke sette oljefrist tross FN-advarsel

Da FNs siste klimarapport ble lagt frem i begynnelsen av august, kom generalsekretær António Guterres med en klar beskjed til land med oljeproduksjon.

– Land bør også slutte å lete etter og produsere ny fossil energi, og skifte subsidier fra fossil til fornybar energi, sa han.

Under partilederutspørringen i Politisk kvarter, ble Lysbakken konfrontert med SVs klimapolitikk og hva generalsekretæren egentlig hadde sagt til oljeproduserende land.

– Generalsekretæren ga en tydelig beskjed til verdens land om at man må slutte med å lete etter fossil energi, fordi vi har funnet mer enn vi kan brenne for å nå klimamålene, sa Lysbakken.

– Han sa at vi burde avslutte all ny leting, og så sa han en ting til.

– Det har du sikkert foran deg, svarte Lysbakken.

– Avslutte all produksjon av fossil energi. Er du enig eller uenig i at vi bør avslutte all produksjon?

– Ja, men den fossile energiproduksjonen skal jo avsluttes. Så må vi ha en gradvis nedtrapping. Det er egentlig alle med unntak av Frp enige om i Norge. Alle ser at markedet for fossil energi kommer til å forsvinne. Det vi diskuterer er hvordan gjør vi den nedtrappingen, sa Lysbakken.

Ingen sluttdato

Mens MDG har satt 2035 som sluttdato for oljeproduksjon på norsk sokkel, har SV ikke satt en dato for når pumpingen på sokkelen skal ta slutt.

Gigantfeltet Johan Sverdrup skal for eksempel etter planen være i drift frem til 2060.

– Vi mener at det riktige er å kombinere en letestans med en produksjonsavgift som gradvis kan få ned produksjonen på norsk sokkel. Så må vi bruke de årene hvor vi ennå har oljeaktivitet til å fase inn de nye grønne oppgavene som norsk industri skal leve av. Da får vi klimagassutslippene ned, og vi trygger arbeidsplassene for fremtiden, sa Lysbakken.

– Så du mener at vi skal slutte å produsere olje, men når mener du det skal skje?

– Vi har ikke satt en bestemt sluttdato. Vi har sagt vi skal slutte å lete.

– Hvorfor har dere ikke det?

– Fordi vi tror ikke det er klokt å skru av alt på en bestemt dato. Fordi vi må få til denne gradvise overgangen, sånn at vi klarer å ta vare på industrien vår. Det er mye av industrien i dag som er knyttet til olje, som i morgen skal gjøre en klimainnsats. Derfor må vi ha tid til omstilling, svarte Lysbakken.

Johan Sverdrup-feltet 14 mil vest for Stavanger ble åpnet i oktober 2019, og er én av feltene i Nordsjøen som vil fortsette å produsere olje etter 2050. Foto: TOM LITTLE / TOM LITTLE

– Ingen motsetning i det

– Men det var ikke det FNs generalsekretær sa? Han sa at vi må slutte å produsere olje.

– Han sa ikke vi skal skru av alt i dag. Men han sa at vi må slutte ...

– Han sa vi må avslutte all fossil energi. Og så sier du nå at det har vi tenkt til å gjøre det gradvis, men vi vet ikke helt når.

– Nei, det er ingen motsetning i det, for målet er at vi skal karbonnøytrale i 2050. Det har EU sagt, Japan sagt, Kina sagt, at vi skal være karbonnøytrale i 2060. Det betyr at i årene frem mot det, vil markedet for fossil energi forsvinne. Det igjen betyr at altfor mange partier i Norge i dag forteller eventyr når de later som vi kan fortsette med en svær olje- og gassproduksjon inn i fremtiden. Vi er partiet som hele veien har sagt at det kan vi ikke, svarte Lysbakken.

– MDG vil ha en sluttdato. 2035. Er det for tidlig eller for sent?

– Vi vil ikke sette en bestemt dato, og det er fordi vi ikke skal bestemme et tidspunkt for å skru av industrien. Vi skal ha en gradvis overgang. Det er forenlig med klimamålene.

Rettelse 10.25: NRK skrev i første versjon at Johan Sverdrup-feltet vil gå for full maskin frem til 2060. Det er rettet til at feltet er i drift til 2060.