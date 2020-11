SV vil bruke 40 milliarder på statlig styring av grønn omstilling

61 prosent. Det er så mye Sosialistisk Venstreparti (SV) lover å kutte klimautslippene innen 2030. Prislappen? 40 milliarder kroner neste år.

Det kommer frem i partiets alternative statsbudsjett som ble lagt frem mandag.

Der skiller partiet for første gang ut et eget klimabudsjett for å finansiere den grønne omstillingen som partiet mener Norge må gjennom i løpet av de neste ti årene.

Ideen har de hentet fra byrådet i Oslo, der et Ap/SV/MDG-styrt byråd har laget egne klimabudsjett for Oslo de siste årene.

– Dette klimabudsjettet er styrende for de øvrige prioriteringen. Vi vil at landets neste regjering, en rødgrønn regjering, skal styre med et klimabudsjett som blir førende for politikken og for statsbudsjettene, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NRK.

20 milliarder til statlig investeringsselskap

Klimabudsjettet inngår i partiets satsing på en «grønn og rettferdig klimapolitikk». Planen har fått navnet Grønn ny deal.

SV vil også bruke ytterligere 20 milliarder kroner på å opprette et statlig grønt investeringsselskap, som skal få fart i den grønne omstillingen i næringslivet.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski mener det er et behov for at staten tar mer styring i omstillingen av næringslivet.

– Kunne dere ikke heller brukt pengene direkte på næringslivet?

– Vi ser for oss å samle de mange virkemidlene som i dag ligger under Næringsdepartementet. Både for å sikre langsiktig kapital til grønne industriprosjekter, men også sikre at vi får statlig eierskap i mye av den industrien som skal bygges opp i årene som kommer.

Dette finnes allerede, mener Høyre

Det planlagte statlige selskapet skal blant annet investere i disse bransjene:

flytende havvind

hydrogen

karbonfangst- og lagring

batteriproduksjon

grønn skipsfart

grønnere landbruk

Energipolitisk talsperson i Høyre, Stefan Heggelund, mener det er vanskelig å forstå hva SV egentlig vil oppnå med et slikt selskap.

– Jeg er helt for å gjøre virkemiddelapparatet enklere og mer tilgjengelig. Men vi har allerede Enova som hjelper industri med klimavennlige løsninger satse på nye teknologier, og Nysnø som er investeringsselskap som kom med denne regjeringen. Og vi øker bevilgningene til Enova og til Nysnø ved hver korsvei.

– Så hvis man skal presentere noe som nytt og revolusjonerende, burde man i hvert fall skjønne hva som er nytt. Det gjør jeg ikke her, sier Heggelund til NRK.

Kan ikke si hva det vil koste

Satsingen skal blant annet finansieres ved å flytte 23 milliarder fra olje- og gassektoren over til mer «grønne næringer». 10 milliarder av klimabudsjettet skal brukes på en statlig grønn investeringsbank.

Kaski er storfornøyd med at Norge med SVs plan vil nå utslippsmålene fremover.

– Det handler om prioriteringer, og at man bruker pengene på de grønne prosjektene, og ikke på de fossile prosjektene.

– Om lag 40 milliarder kroner i 2021 Hvor mye vil denne satsingen koste frem til 2030?

– Det kommer til å koste, selvfølgelig gjør det det. Vi må gjennom en vanvittig stor omveltning i dette tiåret hvis vi skal nå klimamålene og ruste Norge for fremtiden. Og gjøre oss mindre avhengige av olje og gass. Men vi er sikker på at prislappen blir langt større hvis vi ikke gjør disse tiltakene.

– Men du kan altså ikke si hvor mye dette vil koste frem til 2030?

– Nei, vi har ikke regnet på tiårskostnadene, fordi det er så store usikkerheter på veien. Vi har lagt frem et budsjett for 2021 som viser at som viser at det er mulig å nå klimamålene og også bygge opp nye arbeidsplasser for fremtiden.

Grønt fond og økt CO₂-avgift

Partiet vil også øke CO₂-avgiften med 50 prosent. Inntektene fra økningen skal bli en «grønn folkebonus» i form av skattefradrag til alle med inntekter under 500.000 kroner i året.

Det skal sikre bedre økonomi for folk med vanlige og lave inntekter bedre råd.

– Vi må møte klimakrisen med en politikk som faktisk kan gjøre oss i stand til å nå klimamålene i 2030, og som samtidig kan skape nye industriarbeidsplasser, sier Lysbakken til NTB. Budsjettet vil også gjøre det enklere for folk å velge elbil ved å bygge ut ladestasjoner over hele landet.

SV-leder Audun Lysbakken mener budsjettet er en god blanding av rødt og grønt – å bekjempe ulikhet og møte klimakrisen.

– Den store mangelen i norsk politikk i dag er at ingen har en plan for hvordan man skal møte klimamålene og samtidig holde folk i jobb, understreker han.

– En omlegging av samfunnet for å møte klimakrisen skal komme flertallet til gode, sier Lysbakken til NTB.

Partiet går også inn for en langt mer progressiv inntektsskatt. Det nye skatteopplegget vil gi skattelette til alle som tjener under 618.000 kroner, eller tre av fire skattytere. Mens de som tjener mer enn 5 millioner vil få en markant skatteøkning.