– Der kan hun selv gjøre en vurdering av omfanget av sin inhabilitet og gi komiteen alle nødvendige opplysninger, sier SVs Audun Lysbakken til NRK.

Han sitter i komiteen.

– Det er helt avgjørende at kortene kommer på bordet, og Stortinget må ha grundigere og mer helhetlig informasjon enn vi kan få gjennom presseoppslag alene, sier han.

Det er et omfattende sakskompleks kontrollkomiteen nå gransker.

PRESSET: Høyre-leder Erna Solberg gir i dag en rekke intervjuer om aksjeskandalen. Foto: Lars Thomas Nordby

Men mens en sittende statsråd har plikt til å svare komiteen og kan bli avkrevd redegjørelser, har ikke en avgått statsminister en slik plikt. Men komiteen kan altså invitere Solberg til å levere en redegjørelse.

– Det er ikke vanlig og har så vidt jeg vet aldri vært gjort før. Men dette er på ingen måte en vanlig sak, og den krever at komiteen tenker nytt når det gjelder hvordan vi skaffer oss nødvendig informasjon.

Erna Solberg gir i dag en rekke intervjuer til ulike medier om aksjesaken som involverer hennes mann Sindre Finnes. På NRKs spørsmål om en skriftlig redegjørelse, svarer Solberg:

– Jeg har sagt lenge før denne saken kom opp at jeg skal stille i høringen om habilitetsspørsmål. Jeg kommer til å svare så godt jeg kan på alle de spørsmålene kontrollkomiteen har.

Vil se vurderinger

SV vil samtidig foreslå at kontrollkomiteen inviterer Solberg til, i forbindelse med redegjørelsen, å ta stilling til offentliggjøring av de skriftlige habilitetsvurderingene hun fikk gjort i årene hun var statsminister.

– Jeg mener komiteen må få disse, sier Lysbakken.

NRK har bedt om innsyn i dokumenter fra Statsministerens kontor som omhandler vurderinger av Solbergs habilitet, men fått avslag.

Begrunnelsen for å unnta disse dokumentene offentlighet, er at de er organinterne. Rødt har allerede bedt om at dokumentene blir offentlige, ifølge VG.

Erna Solberg har allerede signalisert at hun vil takke ja til en invitasjon til å møte til muntlig høring. Den blir trolig i starten av november.

– Etter mitt syn er det ingen prinsipiell forskjell på muntlig høring og skriftlig redegjørelse, og jeg håper derfor hun også vil være positiv til det, sier den tidligere SV-lederen.

Får støtte

Venstres Grunde Almeland flagger støtte til SVs forslag.

– Min første reaksjon er at dette er et godt forslag, og at det er noe jeg og Venstre vil støtte i komiteen, sier Almeland til NRK.

Det gjør også Arbeiderpartiet på Stortinget.

– Det er fornuftig for Stortingets behandling av denne saken at det kommer en skriftlig redegjørelse, så derfor støtter vi SVs forslag, sier Aps parlamentariske leder Rigmor Aasrud til NRK.

Solbergs intervjumaraton i dag om aksjesaken som involverer hennes mann Sindre Finnes, er ikke tilstrekkelig, mener Venstre-toppen.

– For at komiteen skal kunne gjøre en grundig og god jobb, trenger vi å høre dette direkte fra Erna selv og fortalt i sammenheng, sier Almeland.

STØTTE: Venstres Grunde Almeland leder Stortingets gransking av habilitetssakene. Foto: William Jobling / NRK

– Det har vi mulighet til å få i en muntlig høring. Men i en skriftlig redegjørelse vil Solberg selv få mulighet til å forklare seg i full bredde, i så stor grad hun selv ønsker og i en detaljeringsgrad som ikke er like lett å få til i en muntlig høring.

Som saksordfører leder Almeland Stortingets gransking av alle habilitetssakene.

Han understreker at kontrollkomiteen har bedt om slike redegjørelser fra de berørte statsrådene fra Støre-regjeringen.