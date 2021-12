Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mandag fremmer SV et forslag om å la Stortinget kunne etterkontrollere de inngripende smitteverntiltakene regjeringen innfører.

SV-leder Audun Lysbakken mener manglende etterkontroll er et demokratisk problem. Det er flere grunner til at SV fremmer forslaget nå, sier han.

– Det handler om tillit og oppslutning rundt smitteverntiltakene, og om forholdsmessigheten i tiltakene. Det vil fungere som en sikkerhetsventil for avgjørelser som tas fort – for da kan det gjøres feil, sier Lysbakken til NRK.

Forslaget er rettet mot nasjonale inngripende tiltak.

– Det handler om demokratisk kontroll i en alvorlig situasjon, legger Lysbakken til.

Helsedirektør Bjørn Guldvog, helseminister Ingvild Kjerkol, statsminister Jens Stoltenberg og FHI-direktør Camilla Stoltenberg la frem nye koronatiltak denne uken. Foto: Heiko Junge / NTB

Ikke lenger en kortvarig situasjon

Etter at smittevernloven ble vedtatt i mars 2020, har den gjennomgått flere endringer.

Noen av endringene har gitt regjeringen flere fullmakter til å innføre inngripende tiltak, uten at tiltakene må gjennom behandling i Stortinget på forhånd.

– At regjeringen innfører tiltak som griper inn i grunnlovsfestede rettigheter til folk, uten at Stortinget har noe vi skulle sagt, er greit i en krise som varer noen uker. Men ikke nå som dette snart har vart i to år, sier Lysbakken.

Jurist Anine Kierulf mener de tiltakene som griper mest inn i folks hverdag bør forankres i Stortinget. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

Han får støtte fra jurist Anine Kierulf, som mener de mest inngripende tiltakene bør forankres i Stortinget.

– I denne pandemihåndteringen har Stortinget gitt regjeringen fullmakter til å handle, slik det også skal være. Samtidig er det viktig at Stortinget sikrer seg en etterkontroll, slik at tiltakene forankres demokratisk.

Kierulf sier også Stortinget til en viss grad er skyld i situasjonen.

– De har satt seg selv dels på sidelinjen. Det er viktig at man har denne type lover, så man kan behandle hastesituasjoner, men da må regjeringen og forvaltningen sørge for at den kun brukes når den trengs.

Arbeiderpartiet er uenig

Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, minner om at Stortinget og regjeringen har ulike roller, og at Stortinget selv har satt rammer for arbeidet regjeringen utfører.

– Tiltakene som innføres er forankret i Stortinget gjennom lovverk og økonomiske rammer satt i Stortinget. Disse rammene styrer regjeringen ut ifra, sier Myrseth.

Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Foto: Marius Fiskum

Hun mener prosessen vil ta for lang tid om SV får det slik de ønsker.

– Jeg tror det er viktig for befolkningen at tiltak som trengs raskt, også kommer på plass raskt. Det er bra at Stortinget har vært samlet enige om at regjeringen har dette lederansvaret, sier Myrseth til NRK.

Lysbakken sier SV aldri har foreslått at arbeidet med nye restriksjoner skal gå tregere.

– Regjeringen skal beholde sine fullmakter, men vi trenger en etterkontroll i Stortinget, sier partilederen.

Hoksrud: – Vi må tidligere med

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Fremskrittspartiet) sier han synes forslaget fra SV er interessant.

– Det er viktig at Stortinget er involvert, men det mener jeg også vi har klart ganske godt så langt i pandemien.

Hoksrud sier han opplever at Stortinget ofte kommer litt seint på banen.

– Med lovverket som er i dag har regjeringen muligheten til å hive seg rundt når det er nødvendig. Det er nødvendig. Men når det handler om inngripende tiltak i folks liv, så vel som i næringslivet, bør Stortinget komme tidligere inn i prosessene.