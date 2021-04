SV-veteran skuffet over eget partis abortvedtak

På SVs landsmøte søndag ble det klart at SV går inn for en ny abortlov. Partiet vil avskaffe abortnemndene.

«Dagens yttergrense for lovlig abort, som gjelder til levedyktighet, forblir uendret, men det er kvinnen selv som får avgjøre om en abort skal gjennomføres,» står det i SV-vedtaket.

Grensen for levedyktighet er ved forskrift fastsatt til 22 uker.

– Kvinnen skal være med å bestemme

Kjellbjørg Lunde var parlamentarisk leder i SV fra 1989 til -97 og nestleder i Sosialistisk Venstreparti fra 1987 til -95.

Hun har representert Hordaland SV i 16 år på Stortinget og var også utdanningsdirektør i Hordaland.

– Jeg er stort sett glad for det som skjer i SV, men akkurat dette abortvedtaket er jeg uenig i, sier hun.

Lunde presiserer at selvsagt skal kvinnen være med på å bestemme over det ufødte liv, men det er samfunnet som må sette en norm for hva vi skal godta.

Hun sammenligner abortspørsmålet med det som skjer ved livets slutt.

– Det er heller ikke vi som enkeltindivider eller noen i familien som kan bestemme om en behandling skal avsluttes, sier hun.

– Flytter vedtak fra nemnder til kvinner

Etter landsmøtet siste helga i april har 70 personer meldt seg ut av SV, og 20 personer inn, opplyser SV til NRK.

Dagens nestleder i SV, Kirsti Bergstø takker Kjellbjørg Lunde for viktige innspill, samtidig mener hun det er nødvendig å oppklare hva landsmøtet sitt vedtak handler om, siden hun mener det har blitt fremstilt feil i mediebildet.

– Kvinner må få lovfestet rett til rådgivning fra en tjeneste med medisinsk og psykologisk kompetanse i forbindelse med vurdering, gjennomføring og i etterkant av abort, sier Bergstø.

Kirsti Bergstø er nestleder i SV og var med på abortvedtaket på SVs landsmøte i helgen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Hun fortsetter:

– Vedtaket innebærer at avgjørelse skal flyttes fra abortnemnd til kvinner, men SV foreslår ingen endring av dagens yttergrense for lovlig abort, som gjelder til levedyktighet, sier hun.

Mener SV går for langt

De partiene SV kan ende i regjering sammen med fra høsten er kritiske til vedtaket.

Ap ønsker å avvikle nemndene og utvide abortretten til uke 18. Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol sier SV kan glemme abortstøtte om man skulle vinne valget.

– De kan ikke regne med støtte fra Arbeiderpartiet til den politikken. Vår politikk står fast, sier Kjerkol.

Senterpartiets Kjersti Toppe mener SVs forslag går «veldig langt».

– En kan frykte at det vil skje flere senaborter. En kan også frykte at kvinner kan bli presset til å ta flere senaborter. Og det er et problem når fosterets vern er helt borte i loven som omhandler abort, har Toppe sagt tidligere til NRK.

Senterpartiet har sagt de vil beholde dagens abortlov, men et mindretall i programkomiteen har gått inn for fjerne nemndene.

Senterpartiet har ennå ikke avholdt sitt landsmøte. Det er planlagt i juni.

– Nemnd fungerer bra

Kjellbjørg Lunde synes helgens vedtak var unødvendig. Hun mener de eksisterende nemndene fungerer bra.

Kjellbjørg Lunde i midten med sine partikolleger Eilif A. Meland og Kristin Halvorsen fra 1996 da hun fortsatt var partiets parlamentariske leder på Stortinget. Foto: Erik Johansen / NTB

– I praksis bestemmer kvinnen nå også, men det juridiske avgjøres hos nemnda. Samfunnet må ha et ord med i laget, vi må ikke individualisere for mye. Før 12. uke er det kvinnen som har rett til siste ordet, men etter 12. uke er det egenskaper ved fosteret som avgjør, sier Lunde.

Nestleder Kirsti Bergstø presiserer at vedtaket ikke sier noe om hvordan kriteriene som ligger i dagens lov skal håndteres i et framtidig lovarbeid.

– Dette må utredes i samråd med fagfolk og helsearbeidere. Det er viktig å minne om at de aller fleste aborter, 95,4 prosent blir utført før uke 12, og det er selvfølgelig tungtveiende årsaker, som et alvorlig sykt foster, som gjør at en kvinne ser seg nødt til å utføre en seinabort, sier nåværende nestleder Bergstø.