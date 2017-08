– Dette er første gang jeg hører at Siv Jensen er bekymret for usosial skattepolitikk.

Det er reaksjonen fra SVs nestleder Snorre Valen etter at Frp-leder Siv Jensen i dag fortalte hvordan Frp skal kutte eiendomsskatten med 6,3 milliarder kroner de neste tre årene.

Én av de viktigste begrunnelsene for kuttet er nemlig at Frp mener eiendomsskatten er blant de mest usosiale skattene.

Dette er Frps plan for eiendomsskatten Ekspandér faktaboks Frp skal over tre år trappe ned og til slutt nekte kommunene å kreve inn eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig.

Inntektstapet på 6,3 milliarder kroner i året for kommunene skal til stor del dekkes av effektivisering i kommunene.

Frp vil at staten utreder en form for kompensasjonsordning, men det er ikke aktuelt å erstatte inntektsbortfallet krone for krone ettersom det vil premiere kommuner som nå har eiendomsskatt og straffe de som ikke har det.

Ifølge Frp bør skattekuttet være uproblematisk å dekke inn av kommunene ettersom skatten utgjør godt under 2 prosent av kommunenes samlede inntekter. Kilde: Frp

Valen: – Siv Jensens avlat

Valen mener utspillet til Frp er et valgkampfrieri.

– Når Siv Jensen later som hun skal avskaffe eiendomsskatten så er det avlat for å unnskylde at hun har prioritert skattekutt til de rikeste i mange år. Og hvis hun virkelig er bekymret for usosiale skatter bør hun se på SVs forslag til skattesystem. Vi gir mye mer skattekutt til vanlige folk enn Siv Jensen og Frp gjør, sier Valen og viser til SVs skatteopplegg i partiets forslag til statsbudsjett.

Der tar SV til orde for mer skatt på eiendom, utslipp og privat boligspekulasjon, og mindre skatt på inntekt.

SVs beregnede foredelingsvirkning sammenlignet med regjeringens forslag for 2017 Bruttoinntekt (kroner) Endring i inntekts- og utbytteskatt (kroner) Endring i formueskatt (kroner) Ny skatt på eiendom (kroner) Sammenlagt endring (kroner) 0 - 150 000 - 400 500 0 100 150 - 200 000 - 2 000 900 100 - 1 000 200 - 250 000 - 3 200 900 300 - 2 000 250 - 300 000 - 3 800 1 000 500 - 2 300 300 - 350 000 - 4 300 1 200 600 - 2 500 350 - 400 000 - 4 200 1 300 600 - 2 300 400 - 450 000 - 4 200 1 300 700 - 2 200 450 - 500 000 - 4 300 1 200 800 - 2 300 500 - 600 000 - 4 000 1 500 900 - 1 600 600 - 750 000 - 300 2 100 1 200 3 000 750 - 1 millioner 5 600 3 700 1 600 10 900 1 mill og over 47 200 17 500 2 500 67 000 Kilde: SVs alternative Statsbudsjett

– Ett av de mest effektive grepene vi gjør i vårt budsjett er å senke skatten på lave og vanlige arbeidsinntekter, og øker på toppen. Vi øker også skatten på formue, vi foreslår en ny arveavgift og flytter skatt fra arbeid til eiendom, sa Valen da forslaget ble offentliggjort i november i fjor.

Frp: – Vi heier på dem som bor i Norge og som sliter

Helge André Njåstad (Frp) har vært både ordfører og leder for kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget. Han ber SV og Snorre Valen ta frem kalkulatoren én gang til hvis han mener at SV gir mer skattelette til vanlige folk enn Frp.

– Vi er ytterpunktene i norsk politikk på skatteområdet. De på skatteøkning og vi på skattekutt, sier Njåstad.

Han holder på at kutt i eiendomsskatten, og det påfølgende inntektstapet på 6,3 milliarder kroner for kommunesektoren, skal dekkes inn ved hjelp av effektivisering, å la kommunene beholde litt mer av selskapsskatten samt enn kompensasjonsordning.

– Vi har allerede økt inntektene til kommunene med flere milliarder denne perioden. Når de likevel øker eiendomsskatten så heier vi på dem som bor i Norge og som sliter med kommunenes skattlegginger, sier Njåstad.