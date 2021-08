SV-topp vil ikke ha ren Ap-regjering

Det er uklart hvilken regjering landet får hvis det skulle bli rødgrønt flertall i høstens valg.

Til Aftenposten sier anonyme kilder «sentralt plassert» i Arbeiderpartiet at partiet kan danne regjering alene hvis Senterpartiet sier nei til å ha med SV.

NRK har i dag snakket med flere sentrale Ap-kilder. De vil verken bekrefte eller avvise bildet som skapes i artikkelen. De sier Ap har én plan, nemlig en trepartiregjering med Ap, SV og Sp.

Men NRK er kjent med at Ap sentralt i lengre tid har vurdert en ren Ap-mindretallsregjering som et bedre alternativ for partiet, enn en Ap/Sp-mindretallsregjering.

Fylkesnes sier det ikke er hvilke partier som er med, men politikken – «at det blir en kursendring» – som er viktigst for SV.

– Hva tenker du om at Ap angivelig har en plan B om å styre alene?

– All den tid Sp åpner opp for Høyre, tror jeg alle må ha en plan B og C.

– Er du overrasket over signalene fra Ap?

– Det er Sp - som med sitt spill åpner for at Erna Solberg fortsatt skal ha makt - som skaper behov for å tenke alternativt, sier Fylkesnes, før han kontant slår ned ideen om en ren Ap-regjering:

– Men en mindretalls Ap-regjering er like uinteressant som en mindretalls Ap/Sp-regjering.

Kaotisk situasjon

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum åpnet tidligere i sommer i Aftenposten for å samarbeide med Høyre i enkeltsaker som forsvar, olje og innvandring.

Dette utspillet har, sammen med flere Ap-angrep fra Sps side i valgkampåpningen nå i høst, skapt irritasjon i Ap og et behov for å slå tilbake mot Sp, sier NRKs kilder i Ap i dag.

VALGKAMP: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum vil danne regjering uten SV. Foto: Berit Roald / NTB

En drøy måned før valget fremstår situasjonen på rødgrønn side som kaotisk med tanke på hvem som skal styre landet etter en eventuell valgseier.

Ap vil ha en trepartiregjering med Ap, Sp og SV, Senterpartiet vil ha en «Sp/Ap-basert regjering», mens SV vil ha en bredest mulig samling på rødgrønn side.

– Det er ingen her som har flertall for en regjering med ett eller to partier. Den eneste veien til det folk vil ha, er en bred samling på sentrum-venstre-siden, sier Fylkesnes.

– Nå må resten av sentrum-venstre skjønne det og ikke være så prippen. Vi må gå sammen for reduserte forskjeller, klima og mot sentralisering.

Arbeiderpartiet ønsker i dag ikke å kommentere Fylkesnes' uttalelser.

Hvis dagens meningsmålinger skulle bli valgresultatet, vil en ren Ap-regjering bare ha støtte fra omkring 24 prosent av velgerne.

Meningsmåling juni 2021 for Nasjonal Endring sammenlignet med april 2021 Graf med oppslutning per parti R R: 4,2 % (endring: +0,5 +0,5 4,2 % SV SV: 7,8 % (endring: +0,8 +0,8 7,8 % AP AP: 24,1 % (endring: +0,8 +0,8 24,1 % SP SP: 17,7 % (endring: +0,6 +0,6 17,7 % MDG MDG: 3,7 % (endring: −0,2 −0,2 3,7 % KRF KRF: 3,6 % (endring: +0,2 +0,2 3,6 % V V: 2,7 % (endring: −0,2 −0,2 2,7 % H H: 23,0 % (endring: −1,7 −1,7 23,0 % FRP FRP: 10,2 % (endring: −0,9 −0,9 10,2 % Andre partier: 3,2 % Utført 26 mai.–11. juni ― 11 400 svar Les mer om NRKs meningsmålinger

Veien til flertall for et statsbudsjett og andre saker vil derfor bli lang og innebære kompliserte forhandlinger med flere av partiene Sp, SV, MDG eller Rødt.

Sp: Vet ikke om dette er reelt

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad vil ikke kommentere Aftenpostens opplysninger om at et Sp-veto mot SV kan føre til en ren Ap-regjering.

– Det er synd at Ap har begynt å bruke anonyme kilder igjen. Det er umulig å gå inn i de problemstillingene som reises og føre gode resonnement rundt dem, for vi kjenner ikke gehalten i det som gjengis, sier hun til NRK.

SV-NEI: Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad vil ikke kommentere opplysninger fra anonyme kilder. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Jeg har all respekt for at Ap ønsker en rødgrønn regjering med Ap, Sp og SV. Uten åpne kilder vet jeg ikke en gang om de ser det som en aktuell problemstilling å gå for en ren Ap-regjering.

Arnstad understreker hva som er Senterpartiets utgangspunkt.

– Vårt mål er å overbevise så mange velgere til å stemme Sp til at vi får en Sp/Ap-basert regjering. Så får vi ta valgkampen derfra og diskutere politikken og sakene.

Mandatfordeling juni 2021 for Nasjonal Endring sammenlignet med nåværende Storting Mandatfordeling per parti Parti Antall mandater Endring AP AP: 45 mandater, endring −4 45 −4 H H: 42 mandater, endring −3 42 −3 SP SP: 34 mandater, endring +15 34 +15 FRP FRP: 19 mandater, endring −8 19 −8 SV SV: 14 mandater, endring +3 14 +3 R R: 8 mandater, endring +7 8 +7 MDG MDG: 3 mandater, endring +2 3 +2 KRF KRF: 3 mandater, endring −5 3 −5 V V: 1 mandat, endring −7 1 −7 Utført 26 mai.–11. juni ― 11 400 svar Les mer om NRKs meningsmålinger

MDG vil sette «klimafiendtlige partier» på sidelinjen

MDG-leder Une Bastholm sier til NRK at det å støtte en ren Ap-regjering, er «et av flere mulige utfall» for MDG.

– Det må jo være et Ap som er med på en gradvis utfasing av oljeutvinning, stanse nye letetillatelser, redde norsk natur, strandsonen og matjorden vår. Et Arbeiderparti som møter oss på viktige politiske krav som vi har.

SIDELINJEN: MDG-leder Une Bastholm har et mål om at verken Senterpartiet eller Fremskrittspartiet skal få innflytelse etter valget. Foto: Terje Pedersen / NTB

En regjering med bare Sp og Ap beskriver Bastholm som et «begredelig scenario», og som «det minst attraktive», sammenliknet med en ren Ap-regjering. Men hun legger til:

– Det lykkeligste utfallet for oss er et regjeringsskifte hvor vi får satt klimafiendtlige partier som Senterpartiet og Frp på sidelinjen.

Bastholm understreker at MDG ønsker seg at Støre skal velge «Oslo-modellen»: Ap, SV, MDG sammen i regjering, og mener en slik regjering eventuelt kan hente støtte hos Rødt eller Venstre.

– Det kan Jonas velge. Den er vel så realistisk som å få til et flertall med Arbeiderpartiet og Senterpartiet alene, sier Bastholm.