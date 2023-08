Kirsti Bergstø overtok i vår som partileder i SV etter Audun Lysbakken. Hun mener kommunemålingen viser at partiet har de beste svarene på det som nå er utfordringene i folks liv.

– Folk opplever at dyrtiden tynger, og man sliter med økonomien, men også at klimaendringene kommer nærmere, sier hun til NRK.

FLYR HØYT: SV-leder Kirsti Bergstø. Foto: Tom Balgaard/NRK

I kommunevalget i 2003 fikk SV støtte fra 9,5 prosent av velgerne. Nå, én måned før valget, får partiet støtte fra 9,3 prosent av velgerne, en fremgang på 4,4 prosentpoeng siden NRKs juni-måling.

Hvis dette blir resultatet 11. september, vil SV i høst gjøre sitt beste valg siden 2003.

SVs fremgang i målingen Norstat har gjort for NRK og Aftenposten, er utenfor feilmargin og dermed statistisk sikker sammenlignet med oppslutningen i juni.

– Vi ser nå at SVs fremgang veldig mange steder er det som er utslagsgivende for å sikre rødgrønne flertall, sier Bergstø.

Et sterkt SV er langt på vei en forutsetning for rødgrønt flertall i byer som Oslo, Bergen og Trondheim.

Nasjonal kommunevalgsmåling august Hva vil velgerne stemme i kommunevalget? Sammenlignet med tilsvarende måling i juni. Parti Oppslutning Endring 29,2% H +0,5 19,9% AP −2,6 9,5% SP −1,6 9,3% SV +4,4 8,3% FRP −1,1 4,2% MDG −1,1 4,0% R +0,5 3,9% V 0 3,3% INP +1,1 2,8% KRF −1,1 5,5% Andre +0,7 Klikk på partisirkelen for å se hele partinavnet. Basert på 992 intervjuer gjort i perioden 8.8.23–14.8.23. Feilmarginer fra 1,2–3,5 pp. Kilde: Norstat

Tung motbakke for Ap

For Arbeiderpartiet er det ingen lysning i den ferske målingen.

Både Ap isolert og regjeringspartiene samlet får den dårligste oppslutningen hittil i år på NRKs kommunemålinger.

For Aps del sier nå 19,9 prosent at de ville stemt på partiet, mot 22,5 prosent i juni. Endringen er imidlertid innenfor feilmarginen.

SLITER: Ap-nestleder Tonje Brenna. Foto: Amanda Iversen Orlich

Forrige gang Ap ikke var største parti ved valg i Norge var i 1924. Nestleder Tonje Brenna mener partiet har «mye mer å gå på».

– Har disse personsakene rundt din habilitet vært skadelig?

– All støy som ikke handler om politikk står i veien for politisk debatt, og politisk debatt er vi opptatt av at vi får til, sier nestlederen til NRK.

Brenna understreker at det nå handler å snakke om god omsorg, trygg oppvekst og at folk har en jobb å gå til – og å få folk til å stemme på valgdagen.

Fram mot valgdagen må Ap forsøke å lokke noen av de 185.000 gjerdesitterne ned. Men for å lykkes fullt ut med det, må Støre overtale 7115 gamle velgere daglig frem til valgdagen ...

Og velgerne er ikke lenger lojale mot Ap: I august faller lojaliteten til årets laveste, nemlig 49 prosent.

Storfornøyd Vedum

Målingen er tatt opp i starten av august, etter en sommer med skandale på skandale for regjeringspartiene Ap og Sp: Både Anette Trettebergstuen (Ap) og Ola Borten Moe (Sp) har forlatt regjeringen – som i høst skal under full gransking i Stortinget for habilitetsrotet.

Selv om 9,5 prosent av velgerne nå sier de ville stemt på Senterpartiet, mot 11,1 prosent i juni, er Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum strålende fornøyd med tallene.

– Dette er et veldig godt utgangspunkt for den siste måneden av valgkampen, fordi vi har lister over hele landet nå med mange motiverte folk, sier han.

SØGNE: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum møtte velgere på Sørlandet i dag. Foto: William Jobling / NRK

Finansministeren besøkte i dag Søgne, hvor sagaen om en eventuell oppløsning av nye Kristiansand kommune ruller videre.

Men Sp får en tilbakegang på 1,6 prosentpoeng, noe som riktignok er innenfor feilmarginen.

– Er det skandalene i sommer som rammer dere nå?

– Dette er en solid kommunemåling for oss. Hvis dette hadde blitt valgresultatet, ville det vært ett av de beste lokalvalgene i Sps historie, sier Vedum.

For lokalt samarbeider partiet både mot høyre og venstre, noe som vil kunne gi stor innflytelse og mange ordførere også de neste fire årene.

Stø kurs for Høyre

Høyre har i lang tid vært den store vinneren på meningsmålingene. NRKs augustmåling er intet unntak: med 29,2 prosents velgerstøtte ligger partiet stabilt og på et skyhøyt nivå historisk sett.

Partileder Erna Solberg og valgkampbussen hennes besøkte i dag Langenes omsorgssenter i Søgne, før hun setter kursen mot Arendal og NRKs partilederdebatt i morgen.

OMSORGSSENTER: Eldreomsorg var tema for Høyre-leder Erna Solbergs besøk i Søgne i dag. Foto: William Jobling / NRK

Høyre gjør sin neste beste måling så langt i år og ser dermed ikke ut til å falle tilbake etter sommerferien.

– Puster du litt ut nå?

– Nei. Vi vet at vi hver dag må snakke med velgere for å få folk til å gå og stemme og for å få snakket om vår politikk. Vi skal ikke gi opp kampen om velgerne før valglokalene stenger, sier hun.

Men høy oppslutning om Høyre er likevel ingen garanti for borgerlig styre for eksempel i de store byene, erkjenner Solberg.

– Men vi er optimistisk i forhold til at et sterkt Høyre, som et sterkt tyngdepunkt på borgerlig side, kan bidra til å vippe flertallet mange steder.