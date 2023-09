SV refser utbytter etter strømstøtte: – Penger på avveie

Bedriftene fikk strømstøtte mot ikke å gi eierne utbytte. Forbudet skulle myndighetene kontrollere gjennom stikkprøver.

Inntil 171 av bedriftene som fikk krisestøtte ga utbytte eller konsernbidrag, har NRKs undersøkelser vist. Til sammen fikk disse bedriftene tildelt 200 millioner kroner.

Les også: Fikk 200 millioner i krisestøtte - ga penger til eierne

Utbytte er når en person som eier en bedrift får tatt ut penger fra bedriften. Konsernbidrag er når en bedrift som eier en annen bedrift får hentet ut penger.

NRKs tall skaper reaksjoner.

– Det viser jo at det ikke har vært et reelt utbytteforbud, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

SV stemte for å gi bedriftene strømstøtte, som en del av en pakke for å håndtere strømpriskrisen.

– Vi foreslo at det ikke skulle være en strømstøtteordning for næringslivet, nettopp fordi det ville føre til penger fra skattebetalerne på avveie. Dette bare understreker at vi hadde et poeng, sier Fylkesnes i dag.

Slik har NRK jobbet Ekspander/minimer faktaboks NRK har gjennom datakjøringer koblet regnskap med beløpene bedrifter fikk fra Energitilskuddsordningen.

Av de 3189 selskapene, har NRK funnet offentlige regnskap for 2782 selskaper. Disse selskapene fikk til sammen i underkant av 2,59 milliarder kroner.

De resterende 407 selskaper var enten ikke pliktige til å levere offentlig regnskap eller så var regnskapet deres ikke klare enda. Disse fikk samlet sett i underkant av 0,2 milliarder kroner.

Når NRK snakker om overskudd, vises det til driftsresultat. NRK vært i kontakt med elleve bedrifter som en del av arbeidet med utbytte-tallene. To av disse viser til feil i regnskapen hos Brønnøysundregistrene, der konsernintern gjeld har blitt registrert som utbytte. Disse er tatt ut av NRK samlede tall. Feilene ble rettet opp i de offentlige regnskapene, etter at NRK tok kontakt.

NRK bruker konsernregnskapene når det er snakk om selskaper med utbytte. For selskaper med konsernbidrag er brukes regnskapene til datterselskap som har mottatt støtte.

Hvis bedriftene har gitt utbytte eller konsernbidrag, må de betalte tilbake strømstøtten. Regjeringen anbefaler bedriftene om å ta kontakt med Enova, som forvalter ordningen, har statssekretær Halvard Ingebrigtsen (Ao) uttalt til NRK.

Peker på regjeringen

Da regjeringen la frem strømstøtten til næringslivet, var den utformet i samarbeid med LO og NHO.

– Vi er glade for at vi nå har funnet fram til ei løsning som alle parter kan stille seg bak, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik, da ordningen kom.

LO sier at de hele veien har vært svært skeptiske til ordningene de støttet. De tok blant annet til orde for utbytte- og bonusbegrensninger.

– Når det likevel ble utformet en strømstøtteordning for bedriftene, så kjempet LO for begrensninger i denne. Det gjorde vi vel vitende om at det er omgåelsesmuligheter ved slike støtteordninger, samt både vanskelig og kostbart å kontrollere i etterkant, sier Roger Bjørnstad, som er sjeføkonom i LO.

Næringsminister Jan Christian Vestre (i midten) la frem strømstøtte til næringslivet sammen med LO-leder Peggy Hessen Følsvik (til venstre) og NHO-leder Ole Erik Almlid (t.h). Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NHO forhandlet med regjeringen om strømstøtten på vegne av næringslivet.

– 3200 bedrifter har benyttet seg av ordningen, og de aller fleste bedriftene har ikke tatt utbytte/konsernbidrag, sier viseadministrerende direktør i NHO Anniken Hauglie.

Hauglie sier at NHO ikke ville ha et strengt utbytteforbud.

– Vi har argumentert med at restriksjonene i det minste burde innebære mulighet til å ta utbytte for betaling av formuesskatt og/eller lønn til arbeidende eier.

Anniken Hauglie er viseadministrerende direktør i NHO. Foto: Hallvard Norum / NRK

Noen fikk gi utbytte

Utbytteforbudet var ikke absolutt.

Konsern som mottok krisestøtte kunne gi eierne utbytte. Det kommer av at utbytteforbudet kun gjelder datterselskapet som fikk tildelt støtte – ikke de andre selskapene i konsernet.

NHO mener at dette er logisk.

– Det betyr at et datterselskap kunne søke om strømstøtten, uten at det påvirket hele konsernet, sier Hauglie.

At konsern fikk ta utbytte, er et resultat av at det ikke ble tatt lærdom fra koronastøttepakkene, mener Fylkesnes i SV.

– Dette var jo et av problemene under nedstengingen også, at selskaper som var organisert i konsern hadde ekstra muligheter til å hente ut offentlige midler.

– Veldig merkelig

NRK har gjennom datakjøringer koblet regnskap med beløpene bedrifter fikk fra Energitilskuddsordningen.

Foto: Skjermdump / NRK

Kontrollen av at bedriftene utbytteforbudet er basert på stikkprøver.

– Det synes jeg er veldig merkelig, sier Fylkesnes.

På spørsmål om hvorfor de ikke sjekket alle bedriftene gjennom tekniske eller systematiske kontroller, sa Ingebrigtsen i næringsdepartementet:

– Det er Enova som kommer til å gjennomføre denne stikkprøvekontrollen. Og jeg kjenner meg trygg på at Enova kommer til å gjennomføre den kontrollen som gir best mulig effekt.

Statssekretær Halvard Ingebrigtsen (Ap). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

De fleste gikk med overskudd

NRK har tidligere skrevet at to tredjedeler av bedriftene som fikk strømstøtte gikk med overskudd. Disse bedriftene fikk til sammen 1,8 milliarder kroner i krisehjelp.

Strømstøtten hjalp nok noen, mener Fylkesnes.

– Men for de fleste ble dette ren profitt, sier han.

I NHO har de et annet syn.

– At noen bedrifter gikk i pluss etter å ha mottatt støtte, er også et uttrykk for at ordningen har virket. Ved å unngå negative resultater har bedriftene lettere kunnet hente inn ny kapital, tatt vare på utstyr og kompetanse og startet omstillingen til en ny og grønnere økonomi, sier Hauglie.

Høyre var en sentral pådriver for strømstøtte til næringslivet. De har ikke besvart NRKs spørsmål i saken.