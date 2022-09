Søndag ettermiddag kom det eit nytt brot i forhandlingane mellom partane i lærarstreiken. Det gjer at streiken, som starta 8. juni, held fram.

Striden ser ut til å vere svært fastlåst, der lærarorganisasjonane vil ha meir pengar på bordet, medan KS seier at dei ikkje har meir å gi.

Kunnskapsminister Tonje Brenna sa til NTB søndag at det var beklageleg at partane ikkje kom fram til ei løysing i helga, og at situasjonen for elevane blir stadig meir alvorleg.

Også Rådet for psykisk helse og barneombodet er uroa for kva streiken kan få å seie for elevane. Spesielt med tanke på at mange av desse elevane også har mista mykje skulegang på grunn av pandemien.

Har fått nok

No etterlyser også lokalpolitikarar ei løysing på konflikten. Blant dei er fylkespolitikar i Vestland, Marthe Hammer (SV), som meiner Vestland fylkeskommune bør vurdere medlemskapen i KS.

– I innspelet til Vestland til KS blir lærarane nemnde, men det har dei ikkje teke omsyn til. I staden har vi ein arbeidsgjevarorganisasjon for kommunesektoren som har låst seg fast, og som ikkje klarer å finne løysingar og kome til semje med ei av dei største yrkesgruppene i kommunesektoren.

Ho viser blant anna til Oslo, som er eit eige tariffområde. Der har kommunen og lærarane kome fram til ein avtale, og unngått konflikt.

– Vi må diskutere kvifor Oslo får vere eige tariffområde, medan alle dei andre kommunane og fylkeskommunane skal vere med i KS når vi ser at KS ikkje klarer å finne gode løysingar med dei store yrkesgruppene i vår sektor.

Hammer meiner KS må ta sin del av ansvaret for at mange elevar no har mista månader med undervisning.

– Demokratisk prosess

Men Sp-politikar og fylkesstyreleiar i KS Vestland, Jostein Ljones, meiner dagens system både er godt og demokratisk, og at KS har eit klart mandat når dei går inn i forhandlingar med arbeidstakarorganisasjonane.

– Før lønnsoppgjeret er prioriteringane til KS oppe til politisk behandling i kommunane og fylkeskommunane. Forhandlingsmandatet til KS er tydeleg etter den runden og før lønnsforhandlingane.

Fylkesstyreleiar for KS Vestland, Jostein Ljones, meiner dagens organisering er den beste og mest demokratiske for Vestland fylkeskommune. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Han meiner det vil vere ein dårleg ide for Vestland å forlate KS og bli eige tariffområde slik som Oslo.

– Eg trur ikkje det blir ei meir arbeidsgjevarorganisering for verken Vestland eller Bergen. I Oslo har dei kome fram til ei løysing fordi dei også har hatt arbeidstidsavtalen til lærarane oppe. Difor var det eit større handlingsrom der enn i resten av landet, seier Ljones.

Brotet i helga gjer at streiken held fram, og blir trappa opp onsdag. Då vil talet på streikande lærarar auke til rundt 8450.