SV om Ernas mediekritikk: – Hold maktfingrene unna fatet

Statsminister Erna Solberg (H) sa til Aftenposten tirsdag at journalistene har vært blodtørstige i jakten på detaljer i Sandberg-saken.

Freddy Øvstegård, stortingsrepresentant og mediepolitisk talsperson for SV, mener regjeringen skal være svært varsomme med å antyde hva journalister skal granske eller ikke.

Freddy Øvstegård, stortingsrepresentant og mediepolitisk talsperson for SV, mener regjeringen må holde maktfingrene av fatet. Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

– Min beskjed er enkel; de må holde maktfingrene unna fatet, sier han til NRK.

Øvstegård reagerer spesielt på Solbergs karakterstikk av journalister som «blodtørstige».

– Vi må se disse uttalelsene i et litt større perspektiv. Det er klar trend i verden at den frie pressen utfordres av maktpersoner med beskyldninger om å være for eksempel «fakes news». Da forventer jeg at den norske regjeringen skal være en motpol til det, og verne om den frie pressens mulighet til å granske, sier han.

Må tåle nærgående presse

Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, mener derimot at mediene må tåle kritikken fra statsministeren og kulturministeren.

Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, mener at mediene må gå i seg selv. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Jeg skulle ønske mediene ikke gikk så kraftig i forsvar hver gang noen kritiserer dem. De bør heller velge å være åpne og reflektere over om ting bør gjøres på en litt annen måte fremover, sier hun til NRK.

Erna Solberg sier til NRK at hun mener at politikere skal tåle nærgående presse.

– Jeg sa veldig tydelig at jeg, Per Sandberg og andre skal tåle nærgående presse som stiller kritiske spørsmål. Men det er noen grenser for hva vi kan snakke om, når du går inn på sikkerhetsspørsmålene er det grenser for hva en statsminister kan si, sier hun til NRK.

– Mener du norsk presse er blodtørstig.

– Nei, det mener jeg ikke. Og det er det ingen grunn til å ta ut av det sitatet. Men pressen må huske at det er grenser for hva en statsminister kan svare på. Det ikke av vrang vilje, men faktisk av hensyn til norsk sikkerhet, sier Solberg.

– Det er PST som setter grenser for hva jeg kan si Du trenger javascript for å se video.

– Et forsøk på overstyring

Tidligere fiskeriminister Per Sandberg langet ut mot mediene på et pr-arrangement på puben Madam Reiersen i Arendal tirsdag. Han mente at NRK har vært verst av alle.

Kulturminister Trine Skei Grande (V) sa til Dagens Næringsliv at hun lå og tenkte på NRKs rolle som allmennkringkaster natten etter Per Sandberg heftige NRK-kritikk tirsdag.

– Jeg tror at en allmennkringkasters rolle ikke er å stå øverst på de listene. Det er ikke allmennkringkasterens rolle å være mest tabloid, sa Grande til DN.

Kulturdepartementet ved statsråden – Trine Skei Grande – er generalforsamlingen i det statlige NRK AS. De skal gi rammebetingelsene for allmennkringkasteren.

Øvstegård mener det er veldig viktig for NRK hva slags signaler som kommer fra kulturministeren.

– Hun har en veldig viktig rolle overfor NRK som hun skal være ekstrem varsom på når hun uttaler seg. Det er ikke en kulturministeres plass å uttale seg noe som helst om hva journalister i NRK skal granske eller ikke granske, sier han.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener Grande forsøker å overstyre NRK. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Leder i partiet Rødt, Bjørnar Moxnes, mener at kulturministeren burde ligge langt unna NRKs redaksjonelle arbeid.

– I verste fall er dette et forsøk på overstyring og innblanding i NRKs redaksjonelle arbeid, som en kulturminister burde ligge særdeles langt unna, sier han.

Nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne, Une Bastholm mener at Grande støtter opp om Per Sandbergs kritikk av pressen.

– Det ser ut som en støtte til Per Sandbergs «katt og mus lek» med pressen de siste dagene. Det synes jeg ikke er verdig for politikken, og heller ikke bra for inntrykket av media. Det skaper et feil inntrykk av rollen pressen har hatt i saken om Sandberg, sier hun til NRK.

Nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne, Une Bastholm mener at Grande støtter opp Per Sandbergs kritikk av pressen. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

– Mediene bør gå i seg selv

Marit Arnstad mener at mediene må evaluere om de var edruelige nok i granskingen av Sandberg-saken.

– Jeg synes at mediene bør gå i seg selv og se om de var edruelige nok i denne saken. Pressen gikk langt inn i de private forholdene og det synes jeg var unødvendig, sier hun.

Hun synes spesielt behandlingen av Bahareh Letnes var problematisk.

– Hun har nok blitt utsatt for mange påstander og teorier som kanskje mediene skal være veldig forsiktige med å videreformidle, sier hun.

Bjørnar Moxnes er enig med Arnstad.

– Jeg mener det er riktig at mediene evaluerer om man gikk for langt ved å fremme at Letnes var en agent fra Iran, og i liten grad slapp til motelementer. Men dette var ikke hovedsaken, sier han til NRK.

Une Bastholm mener derimot at Sandberg selv er skyld i at hans privatliv ble gransket av mediene.

– Det som har vært vanskelig i saken om Per Sandberg er at han ikke har fulgt rollen sin og sikkerhetsreglene på grunn av private hensyn. Så dette har blitt ett offentlig anliggende valg som Sandberg har tatt, som i utgangspunktet ville vært privat, sier hun.