SV om budsjettet: – Mer til de rikeste

– Dette er et budsjett som kommer til å øke forskjellene og som ikke tar klimaendringene på alvor. Jeg vil si at det beste med dette budsjettet er at det kanskje ikke blir vedtatt, sier finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski.

Reagerer på kutt i formueskatt

Hun mener budsjettforslaget innebærer mer til de rikeste på bekostning av dem som har minst. SV reagerer særlig på kuttet i formuesskatten på 690 millioner kroner.

Kuttene skjer ved at bunnfradraget økes til 1,5 millioner kroner og at likningsverdien av aksjer senkes fra 80 prosent til 75 prosent av markedsverdi.

FOR LITE TIL BARN: SV reagerer på at regjeringens bekjempelse av barnefattigdom er for dårlig, med tanke på skattekuttene til de rikeste. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

– Det innebærer at det blir 700 millioner kroner mindre til fellesskapet neste år. De aller rikeste, som har aksjeformue, får betydelige kutt i sin skatt.

Kaski peker på at regjeringen samtidig skryter av at de vil bruke 181 millioner på å bekjempe barnefattigdom.

– Det er en fjerdedel av det som går til skattekutt til de aller rikeste gjennom aksjerabatt i formuesskatten. Det setter barnefattigdomsatsingen som Siv Jensen skryter av i et litt annet lys, sier Kaski.

Men KrF, som er de som til syvende og sist avgjør om dagens regjering får fortsette, deler ikke SVs kritikk av kuttet i formuesskatten.

– Skattelette på arbeidende kapital har vært KrFs ønske. Vi er glad for innretningen. Men vi er enige i at når det gjelder barnefattigdom så må det flere tiltak til. Det kommer til å være et viktig krav for KrF inn i forhandlingene.

– Vi minsker ikke forskjellenene

Arbeiderpartiets Rigmor Aasrud trakk også fram forskjellene mellom de som har mest og de som har minst da hun kommenterte budsjettet fra Stortingets talerstol.

– DET ER FEIL: Arbeiderpartiets Rigmor Aasrud mener det er feil at Norge er blant landene i OECD som kutter mest skatter for næringslivet. Foto: Christian Kråkenes / NRK

– Vi er nå blant de landene i OECD som går lengst i å kutte skattesatsene for næringslivet. Det mener vi er feil. Dette er et budsjett som ikke bidrar til å minske forskjeller, sa hun.

Regjeringen foreslår også å kutte selskapsskatten fra 23 til 22 prosent.

De siste årene har selskapsskatten blitt redusert flere ganger. I 2013 var den på 28 prosent, og i år ligger denne skatten på 23 prosent.

Inntektsskatten faller i snitt med 300 kroner. Hvis du tjener over en million i året, kan du vente deg 1200 kroner i skattelette.