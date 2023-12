SV og Venstre vil ha kontrollsak om pandemien på Stortinget

– Jeg mener de folkevalgte ble stående for mye på sidelinjen under pandemien. Det er en forpliktelse for de folkevalgte å gå gjennom og være trygge på at vi har lært det vi skal lære, sier SVs Audun Lysbakken.

Sammen med Grunde Almeland fra Venstre tok han i dag initiativ til at Stortingets kontrollkomité må gå dypt inn i saken.

Det bør skje når regjeringen er klar med sin helhetlige gjennomgang av myndighetenes koronahåndtering, mener de to partitoppene.

De folkevalgtes gransking bør skje i form av en kontrollsak, om Venstre og SV får det som de vil. Da blir det trolig også en åpen høring på Stortinget.

GRANSKING: SVs Audun Lysbakken (til venstre) og Venstres Grunde Almeland vil ha kontrollsak om pandemihåndteringen. Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

– Vi ønsker en god diskusjon om faktisk i hvilken grad politikere skal kunne gripe inn i hverdagen til folk, sier Almeland til NRK.

De to mener det må være en soleklar oppgave for Stortinget å føre kontroll med hvordan pandemien ble håndtert og føre en politisk debatt om erfaringene.

– På sidelinjen

Pandemien rammet Norge med full kraft i mars 2020, og 12. mars ble landet langt på vei stengt ned. Håndteringen av koronautbruddet har vært gransket av en egen kommisjon. Den har levert to offentlige utredninger (NOU).

I tillegg har et uavhengig utvalg levert en rapport om myndighetenes håndtering samlet sett.

Justisdepartementet jobber nå med «samlet gjennomgang av myndighetenes håndtering av koronapandemien.»

Det er dette siste dokumentet, fra regjeringen, som SV og Venstre ønsker sendt til kontroll- og konstitusjonskomitéen.

FOLKETOMT: SV og Venstre vil ha fram en diskusjon om Stortinget var godt nok involvert da landet ble stengt ned under pandemien. Foto: Heiko Junge / NTB

Almeland og Lysbakken tok på et møte i komiteen i dag initiativ til at det blir sendt et brev til Justisdepartementet, med en anmodning om å få oversendt oppsummeringen når den er klar.

– Pandemien er noe av det mest dramatiske som har truffet folk i Norge i moderne tid. Da vil det være merkelig om ikke Stortinget også skulle gå gjennom hvordan den ble håndtert av myndighetene i Norge, sier Lysbakken.

Han viser til at det ble innført «veldig inngripende tiltak», som isolasjon, skolestenging og regler for hvor mange personer du kunne ha på besøk.

– Det er ikke sikkert at Stortinget skal mene noe om hva som er riktig eller ikke, men det er nødvendig å diskutere det, sier han.

Komitéleder Peter Frølich fra Høyre avviser ikke en gransking i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Kommer det til Stortinget, er kontrollkomiteen en naturlig komité, ja, sier han.

KOMITELEDER: Peter Frølich fra Høyre. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Utvidet fullmakt

Pandemien ble håndtert av Erna Solbergs (H) regjering fra våren 2020 til høsten 2021. Det så lyst ut da Jonas Gahr Støre (Ap) overtok makten høsten 2021. Men viruset et ubehagelig «comeback» og ble derfor også en stor sak for Ap/Sp-regjeringen fram til februar 2022.

Så sent som i går sørget stortingsflertallet for å utvide regjeringens mulighet til å sette i verk inngripende tiltak, uten å gå via Stortinget.

111 stemte for, mens 55 stemte mot. Både Venstre og SV gikk mot forslaget, som fikk støtte fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Høyre.

Både Venstre og SV viser til at saken avdekket stor politisk uenighet om nytten parlamentarisk kontroll av smitteverntiltak.

Det er nettopp derfor Stortinget må evaluere sin egen rolle og fordelingen av makt mellom helsemyndigheter, regjering og de folkevalgte under pandemien, mener de to partiene.

– Den debatten kom litt brått på veldig mange. Det var en debatt som kom uten et forvarsel og uten en bred diskusjon om hvilke konsekvenser dette faktisk hadde, sier Almeland.

Les også Maktoverføring til «Kongen» skaper bråk

Han viser til et behov for å finne ut i hvilken grad Stortinget skal gå inn i slike beslutninger. Et annet spørsmål er hvilke muligheter regjeringen skal ha til å gå utenom Stortinget.

Det er fortsatt uklart hvilken form gjennomgangen fra Justisdepartementet vil få.

– En stortingsmelding var Solberg-regjeringens plan og ønske. Vi stusser litt over at Støre tilsynelatende har gått bort fra dette. Høyre er derfor positive til en stortingsmelding, sier Frølich fra Høyre.

Når en kontrollsak kan bli gjennomført, avhenger av når regjeringen er klar med sin gjennomgang. Men en kontrollsak bør åpnes og gjennomføres før Stortinget skal behandle den varslede helhetlige gjennomgangen av selve smittevernloven, mener Venstre og SV.