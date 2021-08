SV og Ap krever opprydning i utleiemarkedet – etterlyser ny husleielov

Onsdag forrige uke skrev NRK om at prisene presses oppover i det private leiemarkedet i mange av Norges største byer.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski mener trenden er et resultat av mange års forsømmelse i boligpolitikken.

– I veldig stor grad så er det for dyrt å leie bolig, særlig i de største byene. Og det er ofte dyrt og dårlig. Vi ser en kombinasjon av at leietakerne har få rettigheter, og for korte leiekontrakter. Men også at de bruker mer penger på å betale leie enn hvis de hadde eid.

For dårlig regulert?

Rundt tre av fire nordmenn eier i dag egen bolig. Kaski mener dagens boligpolitikk ikke har lagt godt nok til rette for den siste andelen, som leier.

– Vi har en boligpolitikk som forsterker ulikhetene i Norge, der man har konsentrert alle virkemidlene mot dem som allerede har kommet seg inn på boligmarkedet. Konsekvensen er at de som er i leiemarkedet opplever altfor få rettigheter og altfor høy pris.

Kari Elisabeth Kaski (SV). Foto: Siri Vålberg Saugstad / Siri Vålberg Saugstad

Hun etterlyser en såkalt tredje boligsektor som havner mellom det private utleiemarkedet og de kommunale boligene.

Boligene som finnes i denne sektoren skal være prisregulert, og ha langsiktige leiekontrakter. Det vil også bidra til å regulere prisene i det private markedet, ifølge Kaski.

Dyrt, trangt og lite sentralt

Rekordmange studenter har fått studieplass til høsten, men antall studentboliger studentsamskipnadene kan tilby har ikke økt i samme omfang.

Dermed må mange ta til takke med å leie på det private markedet.

En av dem som er på boligjakt er Maren Eline Høibråten (27), som sammen med kjæresten Dennis (29) leter etter leilighet i Oslo.

Etter å ha lett i over 2 måneder, måtte Maren til slutt flytte inn alene i et kollektiv.

Maren Eline Høibråten (27) måtte etter 2 måneder på boligjakt til slutt ta til takke med kollektiv. Foto: Eirik Heggdal Evensen / NRK

– Enten er det for dyrt, for lite sentralt, eller for trangt, sier Høibråten om utleiemarkedet.

Å kjøpe egen bolig har aldri vært et alternativ for paret som begge er studenter, og jobber ved siden av studiene.

– Som studenter har vi ikke fast inntekt. Om man leier en leilighet til for eksempel 13.000 i måneden, sitter man ikke igjen med mye hver måned. Da blir det vanskelig å spare til boligkjøp, sier Høibråten.

Flere studentboliger?

Kaski får støtte av stortingsrepresentant i Ap, Torstein Tvedt Solberg. Han mener flere studentboliger kan bidra til å lette trykket på det private boligmarkedet.

– Vi vet jo at studenter som ikke får studentboliger må ut på det private markedet, og der er markedet så enkelt at jo flere som er der, desto høyere presses prisene. Derfor vil byggingen av flere studentboliger være et viktig virkemiddel for å justere leieprisene.

Tvedt mener regjeringen burde ha stilt bedre forberedt til det rekordhøye antallet studenter.

Torstein Tvedt Solberg (Ap). Foto: Vidar Ruud / NPK

– Regjeringen har helt klart ikke gjort nok for å bygge flere studentboliger. Vi har hatt en vekst i antall studenter, og det gjør at rekordmange nå står i kø og ikke får studentbolig.

– Ikke en god løsning

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i Høyre kjenner seg ikke igjen i boligkritikken fra hverken SV eller Ap.

Han avviser Kaskis påstand om at det private markedet er for dårlig regulert, og er tydelig på at vi har et velfungerende boligmarked i Norge.

Samtidig erkjenner han at leiemarkedet er høyt priset mange steder i landet.

– Det kommer an på hvor i landet du er. Det er mange steder hvor det er billige leiligheter som både kan leies og kjøpes, men i de største byene er det et press på boligmarkedet. Det bygges altfor lite, og det skjer på SVs vakt. Det er de som styrer mange av disse byene.

Nikolai Astrup (H). Foto: Håvard Hagen

Kaski avviser at SV har skyld i de høye leieprisene.

– Det er på grunn av den totalt fraværende boligpolitikken til dagens regjering at utleiemarkedet har fått lov til å utvikle seg slik at det blir stadig dyrere. Det er ikke riktig at vi kan bygge oss ut av denne krisen, det må langt flere grep til, mener hun.

Astrup er enig i at flere boliger alene ikke er løsningen, men er tydelig på at det vil bidra langt på vei.

– Jeg er enig i at økt boligbygging ikke er det eneste svaret på de økte bolig- og leieprisene, men det er oppsiktsvekkende hvis SV mener at tilbudet på boliger ikke betyr noe for prisen, sier han.

Astrup tror heller ikke en tredje boligsektor vil bedre forholdene i utleiemarkedet.

– Det at kommunen skal bygge leiligheter med regulerte priser bidrar til at man låses inne i en boligsektor der man ikke får være med på verdistigningen som andre er med på. Dette er ikke en god løsning.

Mangelen på studentboliger skaper hodebry. Studentbolig på Sogn Studentby i Oslo Foto: Marthe Hagelien / NRK

Ny husleielov?

En annen debatt som har rast er om den såkalte husleieloven.

Direktør i Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket skrev i en kronikk forrige uke at loven er moden for å skrotes, og trekker blant annet frem at loven er for tilrettelagt for utleier, og at leietaker har for dårlige rettigheter.

Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet Foto: Forbrukerrådet

Blyverket får medhold av både Kaski og Tvedt, som også ønsker en ny husleielov.

Astrup mener derimot at dagens husleielov er god nok.

– Vi er åpne for å se på justeringer av husleieloven, men i utgangspunktet skal det være en balanse mellom uteleier og leietakers rettigheter. Husleieloven er i utgangspunktet streng, og sikrer leietakernes rettigheter. Så må vi sørge for at oppfølgingen av den loven vi har er god nok. En helt ny husleielov mener jeg det ikke er behov for.