Én måned før valget, er SV og Arbeiderpartiet splittet om hvor mye skatt som skal til for å lykkes med regjeringsprosjektet for å få ned ulikheten i Norge.

Da Finansdepartementet regnet på hvordan Aps skatteplan vil virke for å minske ulikhet i inntekt, var effekten marginal, mente finansministeren.

Aps mulige regjeringspartner er også lite imponert.

– SV mener det er utilstrekkelig det Arbeiderpartiet foreslår, fordi du er nødt til å skru til hardere på de høyeste inntektene og bruke hele skattesystemet for å gjøre det mer omfordelende. Det er på den måten man reduserer ulikhet i Norge, sier hun.

Aps Eigil Knutsen er uenig fordi økningen i inntektsulikheten de siste åtte årene vil nesten halveres med skatteplanen til Ap.

– Gjennom en hel fireårsperiode vil vi kunne få ned forskjellene kraftig med et omfordelende skattesystem.

Stortingsrepresentant Eigil Knutsen (Ap) i finanskomiteen. Foto: Arbeiderpartiet

– Ap trenger SV

SV vil ikke gå inn i en rødgrønn regjering uten resultater innen klima og omfordeling. Likevel har Ap lovet velgere sine at partiet ikke skal øke skattene i en rødgrønn regjering.

– Det innebærer at Ap aldri har brutt et skatteløfte i regjering, og det har vi heller ikke planer om å gjøre denne gangen. Skatteopplegget vårt er godt og det gir rom til å styrke velferden i årene som kommer.

– Betyr det at dere ikke har noe å gi på skatt til SV?

– Som sagt, Ap har aldri brutt et skatteløfte i regjering.

– Når Ap tidligere har holdt skatteløfter, har Ap gått i regjering med atskillig høyere oppslutning enn det vi ser i meningsmålingene nå. Kan det være at Ap denne gang må si til velgerne at dere fikk ikke nok oppslutning til å holde skatteløftet?

– Nei, vi tar sikte på å få god oppslutning, og også å ta ledelsen i en ny regjering hvis velgerne gir oss tillit til det, og det er det vi kjemper beinhardt for nå den neste måneden.

– Ikke SVs lovnad

SV vil øke skattene over dobbelt så mye som Ap. Skatt på arv og utbytte skal skape plass i et rødgrønt budsjett til mer bostøtte, barnetrygd og en tannhelsereform.

– Hvordan skal SV få gjennomslag når Ap lover ikke å øke skattene mer?

– Det er Aps sin lovnad, det er ikke SVs lovnad. Ap trenger SV for å få et flertall for politikken sin. Så er SV og Ap helt enige om at folk flest fortsatt skal komme ut i pluss. Folk flest vil få skattekutt med Ap og SV opplegg, så jeg tror vi skal klare å bli enig, men Ap må være villig til å øke skattene for landets rikeste, sier Kaski.

Avviser Solbergs advarsel til velgerne

Statsminister Erna Solberg (H) fester lite lit til Aps skatteløfte. Under partilederdebatten mandag, advarte hun velgerne mot å tro at Ap ville makte å holde igjen overfor venstresiden.

– De kommer til å starte med å forhandle skattene opp. Da begynner de med Arbeiderpartiets som et minste minimum. Så skal de forhandle det oppover. (…) Det er ikke sånn at Jonas Gahr Støre kan garantere for det skattenivået han har, sa Solberg.

– Tar Erna Solberg feil når hun sier at Arbeiderpartiets skattegaranti kun er et utgangspunkt for forhandlinger med SV, og at velgerne vil oppleve mye høyere skatter enn Ap snakker om i valgkampen?

– Ja, Erna Solberg tar feil også her, sier Knutsen.

– Hvis dere skal gi SV seiere på andre områder, vil det koste penger. Hvor skal dere ta de pengene fra, om ikke skattene skal økes mer?

– Nå er det viktigste vi gjør for å øke handlingsrommet på statsbudsjettet å få flere i arbeid. Under Solbergs ledelse har det blitt dobbelt så mange uføre i landet vårt. Er det noe som svekker handlingsrommet vårt i årene som kommer, er det at Høyre ikke får unge i arbeid, sier Knutsen.