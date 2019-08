SV-Lysbakken til Frp-Jensen: – Fiks høyere skatt til Øystein Stray Spetalen

SV-leder Audun Lysbakken sa at hans parti har foreslått å endre systemet som tillater det NRK har avslørt om eiendomsskatt, nemlig at finanskjendis Øystein Stray Spetalens luksusvilla på Bygdøy utløser like mye eiendomsskatt som en helt vanlig tomannsbolig på Røa i Oslo.

– Nå har regjeringen ikke villet endre systemet eiendomsskatten baserer seg på. Svaret er ikke som Høyresiden snakker om, å fjerne eiendomsskatten.

Lysbakken sa han fryktet fjerning av eiendomsskatten fordi han mener den store utfordringen er at små forskjeller og jevn fordeling er i spill.

– Kutt i eiendomsskatten gir kutt i skatt for de rikeste, mens det gir velferdskutt for alle andre, sa Lysbakken i partilederdebatten på NRK.

Han hadde en klar oppfordring til Siv Jensen:

– La oss få høyre eiendomsskatt til Øystein Stray Spetalen. Siv Jensen, fiks det. Det er vi med på.

Siv satte tak på eiendomsskatten

Den oppfordringen kommer ikke Frp-lederen til å følge. Hun ønsker i utgangspunktet å forby skatten, uten å få flertall for dette i Stortinget. Det hun har klart, er å redusere maksimalsatsen fra syv til fem promille.

Samtidig ga hun kommunene beskjed om at de kunne retaksere eiendommene i egen kommune hvis de tapte skatteinntekter på reduksjonen.

– Jeg er enig hvis kommunene omgår vedtaket gjennom å retaksere. Det illustrerer hvor mye galskap det er. Det er opp til kommunene å skrive ut eiendomsskatt, men de må rette seg etter det Stortinget har vedtatt, sa Jensen.

Hun kritiserte også Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum for ikke å be ordførerne i hans eget parti, det nest største ordførerpartiet i Norge, kutte i eiendomsskatten.

Sp svarte med frontalangrep

– Det Jensen forsøker å late som hun ikke husker, er at da hun tok over som finansminister var eiendomsskatten i Norge på 3,7 milliarder kroner. I dag er den dobbelt så høy. Det er på grunn av at mange kommuner kommer dårlig ut økonomisk. Tre av fem av dine egne ordførere har også eiendomsskatt, og noen har sågar innført det selv, sa Vedum.

Ap-leder Jonas Gahr Støre var også kritisk til Frps holdning til eiendomsskatt.

– Du sitter som en teoretiker i finansdepartementet. Du sier du er mot, mens ordførerne innfører det. Du kunne gjort noe med systemet, gjort det mer rettferdig, siden du kom inn i 2013. Du er tross alt ansvarlig for finansdepartementet, sa Støre.

Han sa også at politikerne som velges 9. september må ta innover seg at de må takle større utgifter til velferd i årene som kommer.

– Det dere forsøker, er å skape et inntrykk av at det er eiendomsskatt som er utslagsgivende for om man klarer eldreomsorg. Kommunene får 137 milliarder kroner fra staten og 165 milliarder i skatteinntekter. Eiendomsskatten på hus og hytter er skarve 7,5 milliarder. Å innføre eiendomsskatt er intet annet enn politisk latskap, sa Jensen.