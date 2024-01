SV krever at Mehl møter i Stortinget: – Dårlig vurdering

Mehl har sagt at hun først vil redegjøre for saken når det eksterne granskingsutvalget er ferdig med sitt arbeid 1. mars. Det er ikke godt nok for regjeringens faste budsjettpartner SV.

SVs Andreas Sjalg Unneland mener Emilie Enger Mehl må møte i Stortinget så fort som mulig. Foto: William Jobling / NRK

–Det er en dårlig vurdering. Statsråden har en stående invitasjon fra Stortinget om å komme for å orientere om saken. Den bør hun følge opp, sier SVs justispolitiske talsperson Andreas Sjalg Unneland til NRK.

– Vi forventer at Mehl kommer til Stortinget så raskt det lar seg gjøre, fortsetter Unneland.

Han får full støtte fra Frp-nestleder Hans Andreas Limi, som sier «det er helt naturlig at hun kommer til Stortinget nå».

Opposisjonen ble berøvet for muligheten til å stille Emilie Enger Mehl til veggs rett før jul.

Hun skulle nemlig ha møtt da Stortinget 20. desember bevilget de 200 millioner kronene som regjeringen ba om for å innløse det justisministeren selv har beskrevet som et ulovlig lån.

Men rett før stortingsdebatten skulle starte, ble det kjent at Mehl hadde fått korona og ikke kunne møte.

Vurderer tiltak

SV mener det blir for lenge å vente til etter 1. mars, som er fristen til granskingsutvalget som ledes av tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Helst vil Unneland ha Mehl til Stortinget i løpet av uka.

– Hvis hun ikke kommer, så vil vi vurdere andre tiltak for å få henne hit. Dette er en svært alvorlig sak, og Stortinget har ikke fått noen orientering om saken. Informasjonen har kommet stykkevis og delt, sier han.

Unneland sier det er for tidlig å konkretisere hva slags tiltak SV vurderer, men eksempelvis kan det dreie seg om spørsmål i spørretimen eller i egne interpellasjonsdebatter.

Hans Andreas Limi i Frp mener det er enda mer relevant å høre fra Mehl nå, enn det var da partiet først ba henne redegjøre for saken i midten av desember.

– Da tenker jeg ikke minst på det oppsiktsvekkende brevet fra Finansdepartementet, sier Limi.

I brevet skriver Finansdepartementet at tettere oppfølging på et tidligere tidspunkt fra etatsstyrer, altså Justisdepartementet, kunne ha «bidratt til å avdekke og eventuelt avverge regelbrudd i saken.»

Ble syk

Da Mehl ble syk og ikke kunne stille i Stortinget 20. desember, ble det i stedet Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum som måtte svare på alle spørsmålene fra en kritisk opposisjon.

– Det er avdekket regelbrudd i NSM. Og det har justisministeren tatt kraftfullt tak i, sa Vedum til NRK på vei inn til stortingsmøtet 20. desember.

– Hun har gjort det hun kan for å få fram alle opplysninger og satt ned et svært kompetent utvalg ledet av Svein Gjedrem for å gå igjennom hele saken, sa Vedum.

Etter debatten i stortingssalen ga opposisjonspartiene Høyre, SV og Frp uttrykk for at de ikke var tilfreds med svarene fra finansministeren. Blant spørsmålene de vil ha svar på, er om justisministeren hadde god nok oversikt og kontroll over disposisjonene til NSM og den avgåtte direktøren Sofie Nystrøm.

– Rart

NRK har bedt justisministeren svare på om hun vil be om å få komme til Stortinget for å redegjøre om saken. I et skriflig svar viser departementet blant annet til at Stortinget er blitt informert gjennom budsjettproposisjonen som ble behandlet i desember.

– Som justisministeren har uttalt er det viktig at alle sider av saken blir belyst. Vi vil fortsette å informere Stortinget, heter det i svaret fra Justisdepartementet.

Selv skrev Emilie Enger Mehl i et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité 19. desember at hun ønsker å avvente den eksterne granskingen før hun kommer til Stortinget for å redegjøre.

– Jeg vil komme tilbake til Stortinget etter at utvalget har fremlagt sin rapport, skriver hun.

KRITISK: Frp-nestleder Hans Andreas Limi mener utviklingen i NSM-saken aktualiserer behovet for en redegjørelse fra justisministeren. Foto: Hanna Johre / NRK

Det er altså dette resonnementet SV beskriver som en «dårlig vurdering».

– Det er rart at statsråden i en så alvorlig sak smører seg med så mye tålmodighet. Det er fornuftig å ha en gransking, men jeg legger til grunn at det er mye informasjon som uansett kan legges fram for Stortinget nå, sier Unneland.

Også her er SV på linje med Frp:

– Det er viktig at Stortinget får samlet informasjon om saken fra statsråden, selv om det er kan være riktig å avvente granskingen før vi trekker en endelig konklusjon, sier han.