SV-krav: Vil ha korona-krisepakke til skulane

– Vi ber Tonje Brenna kome på bana med ein krisepakke som inneber meir oppfølgjing av dei elevane som må vere heime og at ein kan auke bemanninga, seier Freddy André Øvstegård, som representerer SV i utdanningskomiteen på Stortinget. Partiet vil løfte inn kravet i sine samtalar med regjeringa om krisepakkar.

Bemanningskrise

Etter smitteauke frå korona-virus og andre haust-sjukdommar har fleire skular stått i ein svært krevjande situasjon den siste tida.

Leiaren i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, har tidlegare sagt til NRK at skulane står i ei dobbel krise, ei koronakrise og ei kapasitetskrise.

TOMME KLASSEROM: Ein krisepakke kan hjelpe å halde skulane opne, meiner SV. Foto: Vegar Erstad

SV meiner svaret på krisene er pengar og folk. Partiet stiller no tre krav til regjeringa:

Kommunane må få beskjed og ressursar om at dei kan tilsette lærarvikarar i lengre, midlertidige stillingar i skulen.

Skulane må få ressursar til å ruste opp oppfølgingstenestene rundt elevar og lærarar, slikt som skulehelsetenesta og miljøarbeidarar.

Øyremerka midlar til kompensasjon for meirutgifter i skulen.

– Det vil gjere det lettare å halde skulane opne. Og viss ein må over på heimeundervisning, vil dette gjere at skulen har betre ressursar til å følgje opp dei som er heime, seier Øvstegård.

Har gjort mykje

Kunnskapsminister Tonje Brenna meiner regjeringa allereie har gjort grep som gjer at skular kan sikre bemanninga og kjenne seg trygge på at ekstra korona-utgifter blir dekte.

LOVNAD: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) lovar at meirutgifter i skulane på grunn av smitte og karantener blir dekt. Foto: Even B. Johnsen / NRK

– Vi har gjort mykje av det SV etterspør, og vi kjem til å gjere meir av det i tida som kjem, seier Brenna til NRK og peikar på følgande tre punkt som regjeringa allereie har gjort.

Auka kommuneramma i statsbudsjettet

Sagt at alle meirutgifter knytta til korona blir kompensert

Løyvd 216 millionar til ein pott for barn og unge som har gått glipp av læring under pandemien

Det siste punktet om ein pott til tapt læring vart for så vidt redusert av nettopp Ap og SV etter forhandlingane på Stortinget om statsbudsjettet. I Solberg-regjeringa sitt forslag til budsjett var det gitt 240 millionar kroner til å ta igjen tapt progresjon.

– Smittesituasjonen har jo tilspissa seg etter at statsbudsjettet kom, og regjeringa kjem jo med målretta støtteordningar til næringslivet. Kvifor ikkje gjere det same for skulen?

– Vi må følgje tett kva situasjonen blir for barn og unge når pandemien utviklar seg.

– Viss ein rektor må sette inn vikar eller bruke overtidskroner på grunn av koronasmitte eller karantener. Kan vedkomande då vere sikker på at desse pengane blir tilbakebetalt?

– Ja, det kan rektoren vere sikker på, slår Brenna utvetydig fast.

– Men SV påstår at det er mykje usikkerheit knytt til dette. Er du usamd i det?

– Regjeringa er heilt tydeleg til kommunane på at dette får dei dekka. Då må kommunane vere tydelege til skulane på at pengane kjem heilt fram.

Mangel på folk

Stig Johannessen er leiar for ei rekke rektorar som er organiserte i Skolelederforbundet.

Han seier mange rektorar no slit med å finne vikarar i det heile tatt.

– Dei siste vekene har utfordringa mest vore å få tak i vikarar. Det hadde vore veldig greit å kunne halde på vikarar i ein lengre periode, men det budsjettmessige handlingsrommet stoppar rektorar frå å gjere det slik.

– Kjenner ikkje skulane seg trygge på at ekstrautgifter til vikarar og overtid blir dekt?

– Det varierer veldig, seier Johannessen. Han har inntrykk av at rektorar i grunnskulen, som er eigd av kommunane, er meir usikre enn rektorane i dei vidaregåande skulane som er eigde av fylka. Han trur frykt for budsjettkonsekvensar stoppar skuleleiarar frå å inngå langvarige vikaravtalar.

– Viss skulen plutseleg er på grønt nivå igjen, vil jo truleg ikkje desse utgiftene bli dekt.

Trylle fram folk?

SVs Øvstegård meiner det kan bli lettare å finne vikarar viss dei veit dei får lengre avtalar.

– Men kvar skal du finne desse lærarane som skal inn som langsiktige vikarar?

– Eg trur det vil vere aktuelt for fleire å søke viss ein tilbyr lengre, midlertidige stillingar. Slik det er no, prøvar ein å hente inn folk for korte periodar. Det er vanskeleg for folk.

– Men SV vil jo generelt at det skal vere vanskelegare å tilsette midlertidig. Skal det bli lettare no då?

– Ja, vi meiner det er fornuftig med lengre midlertidige stillingar i ein krisesituasjon no, men det skal ikkje vere eit generelt prinsipp for arbeidsgjevarpolitikken i det offentlege.