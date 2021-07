SV-Kaski: – Vi skal ikke være en «dørmatte» for Senterpartiet

– Jeg tror vi skal være helt tydelige på at Senterpartiet ikke får gjøre opp klima- og oljepolitikken med Høyre, for så å gå til SV etterpå og danne flertall i andre saker, sier Kaski i fredagens politiske sommerkvarter.

NRKs supermåling for juni viser at partiene som støtter en ny regjering, samlet sett ligger an til å få flertall. Kaski understreker at en slik rødgrønn regjering vil være avhengig av SV.

– Vi vil ha en hånd på rattet her. Så vi skal ikke være en dørmatte for Senterpartiet, slik at de kan velge flertall sånn som de ønsker det selv, sier SV-politikeren.

Vil styre uten SV

Senest på onsdag uttalte Emilie Mehl (Sp) til NRK at hun ønsket seg en regjering med Ap og Senterpartiet – uten SV. Nestleder Ola Borten Moe har tidligere i sommer også sagt tydelig nei til en regjering med SV.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil samarbeide med partier på begge sider av den politiske streken. Foto: Torstein Bøe / NTB

Samtidig har partileder Trygve Slagsvold Vedum sagt at han ønsker å søke flertall med Høyre i blant annet oljepolitikken, for å få mest mulig gjennomslag for Senterpartiets politikk.

Han har lenge uttrykt at han ønsker en regjering med kun Sp og Ap, men har fremdeles ikke sagt rett ut at han utelukker en trepartiregjering der SV også er med.

Ønsker bredt samarbeid

– Det viser jo bare hvor mye spill Senterpartiet holder på med for tida, sier Kaski om avvisningen.

SV på sin side er åpne for å samarbeide med alle partiene på venstresida: Ap, Sp, MDG og Rødt.

Meningsmåling juni 2021 for Nasjonal Endring sammenlignet med april 2021 Graf med oppslutning per parti R R: 4,2 % (endring: +0,5 +0,5 4,2 % SV SV: 7,8 % (endring: +0,8 +0,8 7,8 % AP AP: 24,1 % (endring: +0,8 +0,8 24,1 % SP SP: 17,7 % (endring: +0,6 +0,6 17,7 % MDG MDG: 3,7 % (endring: −0,2 −0,2 3,7 % KRF KRF: 3,6 % (endring: +0,2 +0,2 3,6 % V V: 2,7 % (endring: −0,2 −0,2 2,7 % H H: 23,0 % (endring: −1,7 −1,7 23,0 % FRP FRP: 10,2 % (endring: −0,9 −0,9 10,2 % Andre partier: 3,2 % Utført 26 mai.–11. juni ― 11 400 svar Les mer om NRKs meningsmålinger

– Vi må være tydelige på at vi må ha et skifte her i landet og få et rødgrønt flertall, slik at vi kan redusere både de sosiale forskjellene og klimagassutslippene, mener Kaski.

– Da må vi synliggjøre hvorfor folk skal stemme på SV og de andre rødgrønne partiene, i stedet for å bare slenge dører i ansiktet på hverandre, sier hun.

– Men vil du egentlig sitte i regjering med Senterpartiet, når dere jo er uenige i mange viktige saker for SV?

– Ja, det er vi. Og det var vi forrige gang også. Likevel satt vi jo i regjering sammen i åtte år og vi fikk til utrolig mye god politikk, svarer Kaski.

SVs drømmeregjering: Une Bastholm (MDG), Bjørnar Moxnes (Rødt), Audun Lysbakken( SV), Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Jonas Gahr Støre (Ap) under partilederdebatten på Arendalsuka i 2019. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Hun sier Senterpartiet og SV er enige om noen grunnleggende ting:

– Vi er enige om at forskjellene i Norge må ned og at det er viktig å ta vare på miljøet. Også har vi ulike innganger og prioriteringer, men jeg er helt trygg på at vi klarer å finne sammen og bli enige.

Kaski kommer dessuten med en tydelig beskjed til Senterpartiet:

– Hvis de har lyst til å få gjennomslag for å stanse sentraliseringa, bygge et sterkere nasjonalt forsvar, forbedre kommuneøkonomien og gjøre noe med helseforetaksmodellen i sykehusene, så må de jo samarbeide med SV og ikke med høyresida.