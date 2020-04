SV kan sikre flertall for eggdonasjon

Frp og Arbeiderpartiet har tidligere varslet at de vil gå inn for eggdonasjon, og sammen kan de tre partiene sikre flertall i Stortinget for en slik endring i bioteknologiloven.

– SV vil åpne opp for altruistisk eggdonasjon som kan gi flere kvinner og par muligheten til å få egne barn, men vi vil samtidig sikre at eggdonasjon aldri må gå på bekostning av kvinners kontroll over egen kropp. Å donere egg må være en ideell handling, sier helsepolitisk talsperson Nicholas Wilkinson.

Ikke på bekostning av kontroll over egen kropp

– Disse grepene er viktig hvis vi får en god innramming, og det er viktig for oss at det skal være en altruistisk eggdonasjon.

– Hva innebærer det?

– Det er å gi kvinner og par mulighet til å få egne barn, men vi vil samtidig sikre at eggdonasjon aldri må gå på bekostning av kvinnenes kontroll over egen kropp, sier Wilkinson til NRK.

Pipettering av dyrkningsmedium som brukes ved utredning og behandling med assistert befruktning på Fertilitetsseksjonen ved St. Olavs hospital Universitetssykehuset i Trondheim. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Ifølge Siri Gjørtz, kommunikasjonssjef i SV er det også viktig at alle kvinner som vil gi egg må få en god veiledning og informasjon før de treffer valget.

Kompensasjon

SV har i vår hatt en intern diskusjon om nivået på kompensasjon. Den må ikke være så høy at den er en motiverende faktor i seg selv, samtidig som kvinner må bli kompensert for ulempene det fører med seg.

Fremskrittspartiet har tidligere foreslått at eggdonorer skal motta en sum på mellom 7.000 og 12.000 kroner.

SV har ikke landet på noe konkret beløp, men sier at dette er gjenstand for behandling i helse- og omsorgskomiteen.

Vil tillate eggdonasjon og assistert befruktning

Også Frp har tidligere varslet at de vil tillate assistert befruktning for enslige, fosterdiagnostikk som tidlig ultralyd og nipt-test, og eggdonasjon i ny bioteknologilov.

– Vi satser på å få gjennomslag for alt og at dette skal gjelde fra 1. juli, sa partiets helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen til NRK i mars.

Partiet vil stille krav om at donor er mellom 25 og 35 år, har født egne barn og får psykologisk veiledning først.

Helsepolitiske talsperson, Åshild Bruun-Gundersen, vil endre loven slik at eggdonasjon og assistert befruktning blir lovlig. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Bruun-Gundersen og Frp ønsker at eggdonasjon gis til par, og det vil være krav om at paret må stille med 50 prosent av genmaterialet selv. Det vil dermed ikke være anledning til å benytte seg av både donert sæd og donert egg.

Hensikten er å gi par som ønsker egne barn, men hvor kvinnen ikke har alle forutsetninger, en sjanse til å oppleve dette.