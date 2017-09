– Torbjørn Røe Isaksen står bak en stor lærerfiasko. Han hindrer flere å komme inn i yrket. Dere sier dere stiller krav for å bli lærer, men i praksis så har resultatet blitt flere ufaglærte lærere i skolene, tordnet Lysbakken mot kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i Politisk Valgkvarter.

– Glemmer du at vi også må ha kvalifiserte lærere?

– Tvert imot. Det er derfor vi har gått imot avskiltingen av lærere. Vi vil rekruttere flere, for å få ned andelen som er ufaglærte.

Flere ukvalifiserte lærere

Isaksen svarer at det ikke er hold i Lysbakkens beskyldninger. Han mener høye inntakskrav for lærerstudenter er med på å bygge prestisje rundt yrket, og dermed rekruttere flere inn.

– Høye inntakskrav er med på å bygge opp læreryrket. En del har ikke kommet inn på lærerutdanningen. Men det er viktig at de som underviser i norsk eller matematikk har hatt undervisning i faget, etter videregående utdanning.

I denne regjeringsperioden har andelen ukvalifiserte lærere økt fra 6,8 prosent i 2013 til 8,1 prosent i 2016.

– Vi har sett slike svingninger tidligere også, og jeg er ikke fornøyd med det, sier Isaksen, og peker på at vi må ha en gullstandard i norsk skole:

– Det vil si at alle elever skal møte en engasjert lærer, som også har hatt undervisning i faget sitt. 20 prosent av dem som underviser i matematikk i dag, har ingen studiepoeng. Her har regjeringspartiene og Venstre bidratt til et stipend for dem som jobber i skolen.

Stipendet er ment å bidra til videreutdanning av lærere allerede i læreryrket.

– Må selv ha hatt undervisning

Venstres Guri Melbye sier de har fått med seg Høyre på mange skolesatsinger de siste fire årene.

– Vår prioritet har vært videreutdanning ved hver eneste budsjettrunde, sier Melbye.

Men ifølge Lysbakken har Venstre mistet status som skoleparti.

– Vi har en utfordring med mange ufaglærte, og antallet har økt med nesten 40 prosent med denne regjeringen. Høyre har sammen med Venstre ført en politikk som forsterker disse problemene.

– Nei, kravet vårt er at innen 2025 så skal lærere som underviser i engelsk, matematikk og norsk, selv ha undervisning i fagene, svarer Isaksen.