SV jubler for EU-vedtak om skolemat

Snorre Valen (SV) gir EU tommel opp for vedtaket. Han sier skolemat er viktig både skole- og landbrukspolitisk.

– Dette har vi råd til, i tillegg til flere lærere og tiltak for mer læring, fordi vi mener det er viktig, sier Valen.

Nikolai Astrup (H) mener det er viktigere ting å bruke pengene på i norsk skole enn skolemat. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

EU-kommisjonens vedtak kommer ikke til å ha innvirkning på Høyre- og Frp-regjeringens syn på skolemat.

– Ernæring er viktig og noe vi er opptatt av i norsk skole også. Jeg tenker likevel at det er en god arbeidsdeling at foreldrene bidrar med mat, og at skolen bidrar med læring. De utfordringene vi har i norsk skole er større enn skolemat, sier Astrup.

Han sier Høyre nasjonalt heller vil legge vekt på tiltak som gir størst mulig læringsutbytte.

SV og Ap: – Ingen motsetning mellom ernæring og læring

Både SV og Arbeiderpartiet beskylder Høyre og Astrup for å skape en motsetning mellom ernæring og læring.

– Det er en sosial dimensjon i dette som gjør at jeg fortsatt stusser over at Høyre setter ernæring og læring som motsetninger. Det er riktig at det ikke er veldig mange barn som har med mat hjemmefra, men for dem det gjelder så har det gjerne store konsekvenser, sier Valen.

Han får støtte av Truls Wickholm fra Arbeiderpartiet.

– Jeg tror vi har råd, og det er en rar kortslutning som foregår i hodene på en del folk i regjeringspartiene når de sier det er en motsetning mellom å spise sunt og det å lære, sier Wickholm.

Ber meningsmotstanderne vaske ørene

Den argumentasjonen biter ikke på Astrup.

– Med all respekt å melde så tror jeg Truls Wickholm og Snorre Valen må vaske ørene. Jeg sa ikke at det var noen motsetning mellom god ernæring og læring. Tvert om sa jeg det var viktig med god ernæring, og vi er for skolemat i skolen i form av at alle skal få en god spisepause. Vi skal sørge for at de spiser den maten de har med seg. Vi synes det er flott at mange kommuner og skoleeiere har ulike ordninger for skolemat. Men den nasjonale innsatsen for hva vi skal gjøre i skolen må konsentrere seg om de viktige tingene, sier Astrup før han fortsetter:

– Det et foreldreansvar å sørge for at elevene har med seg mat i skolen, også er det skolens ansvar å sørge for læringen.

Astrup peker også på at skolemat ikke var med da Arbeiderpartiet la frem sin plan for skolesatsing denne uken, og at dette kommer langt ned på partiets prioriteringsliste.

– Aps skolepolitiske talsperson og nestleder Trond Giske sier at Ap først skal satse på innhold, så skolemat. Det er ingen lit til å feste mer lit til dette forslaget enn da det kom forslag om kylling eller fisk fra SV i sin tid. Det blir veldig mye prat, sier Astrup.

– Det ligger penger til dette i våre alternative budsjetter, sier Wickholm.