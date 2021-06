Her er noen av hovedpunktene i Arbeiderpartiets 100-dagersplan:

*Doble fagforeningsfradraget, øke pendlerfradraget, redusere barnehageprisen og innføre gratis kjernetid i skolefritidsordningen for alle førsteklassinger.

*Fastsette et eksportmål på 50% økning i eksporten utenom olje og gass til 2030, og sette ned et partssammensatt utvalg som skal konkretisere tiltak og virkemidler for å nå dette målet.

*Sørge for et mer aktivt statlig eierskap og starte arbeidet med en ny eierskapsmelding slik at statlig kapital og eierskap bidrar til økt eksport, utviklingen av nye grønne verdikjeder og flere arbeidsplasser

*Realvekst på minst 5 milliarder kroner i kommunenes frie inntekter i 2022.

*Innføre gratis tannhelsebehandling til personer i alderen 19 til 21 år, halv pris for personer i alderen 22-25 år og egne støtteordninger for dem med dårligst råd.

*Sette ned en lederlønnskommisjon for statlige lederlønninger og lønninger i selskaper der staten er majoritetseier.