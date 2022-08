SV forventer egne forhandlinger før hastemøte i Stortinget

Et flertall av partiene på Stortinget vil avbryte ferien tidlig for å vedta strømtiltak. Dette behandles nå av stortingets presidentskap.

SV støtter at Stortinget blir innkalt i ferien. Men siden partiet har en avtale om å forhandle med regjeringen først, er Ap og Sp forpliktet til å prøve å bli enig med SV før ny strømpolitikk kan vedtas i Stortinget.

– Budsjettavtalen forplikter både SV og regjeringspartiene til å forhandle om alt som har budsjettmessige konsekvenser, så det er naturlig at det er vi tre partiene som setter oss ned sammen, sier finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski.

Hvis de tre partiene blir enig, vil de ha flertall i Stortinget til å vedta nye strømtiltak.

– Vi har god kontakt med SV og det er de vi henvender oss til nå. Vi er enige om å gjennomgå strømstøtteordningen som er til husholdningene i dag, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

– Må fatte vedtak i løpet av august

Regjeringen har myndighet til å ta noen tiltak uten Stortinget. Men strømstøtteordningen er knyttet til statsbudsjettet og må derfor gå gjennom Stortinget.

– Regjeringen gjør en lang rekke tiltak nå, sørger for at vannmagasinene fylles og sikre at det ikke eksporteres kraft når vi har lav fyllingsgrad i magasinene. Men på en del andre områder kan det være aktuelt med et vedtak i Stortinget, og da kommer vi til Stortinget, sier Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen vurderer å fremskynde strømstøtten til 1. september. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

SV mener det haster å starte forhandlingene for å få klar kraftigere tiltak allerede denne måneden.

– Det er åpenbart at når vi snakker om strømstøtteordningen så har det så store budsjettmessige konsekvenser at regjeringen ikke kan gjøre det på egen hånd. Det må Stortinget vedta, sier Kaski.

– Når må dette skje?

– Så raskt som mulig. Nå haster det for strømprisene er skyhøye.

Da strømstøtteordningen ble forhandlet sist gang i april, ble SV og regjeringspartiene enige om å forhandle på nytt i oktober. Nå er det mange grunner til å framskynde dette, mener Kaski.

– Stortinget må fatte vedtak i løpet av august. Det betyr at vi må komme i gang med samtaler ganske raskt. SV er klar til å sette seg ned.

Dette vil SV kreve

Slik støtteordningen ser ut nå vil staten fra 1. oktober dekke 90 prosent av prisen på strøm over 70 øre i timepris. Dette er så lenge forbruket ikke overskrider 5000 kilowatt i timen per måned.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp), Kari Elisabeth Kaski (SV) og Frode Jacobsen (Ap) la frem den gjeldende strømpakken etter forhandlinger i april. Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

Flere partier har sagt at de vil fremskynde denne ordningen til 1. september, og dette er en av grunnene til at det nå ønskes et hastemøte.

SV ønsker både bedre støtteordning og andre strømtiltak. De krever:

Forbedre strømstøtteordningen til husholdningene

Støtte til og krav om energieffektivisering

Dialog med Storbritannia og Tyskland om å reforhandle avtalene om kraftutveksling

Krav til hvor mye vann som skal være i vannmagasinene

Disse kravene er det de nå må forhandle med regjeringen om. Regjeringen har også tidligere sagt at de ser på flere av disse tiltakene.

Jobber med tiltak

Ap har også sagt at de også ser på mulightene for en støtteordning for næringslivet.

– Små og mellomstore bedrifter trenger støtte, og det kan hende at vi trenger å komme til Stortinget med en sak, sier Støre.

Strømstøtte for bedrifter står ikke på SVs prioriteringsliste, men Kaski avviser ikke at de kan forhandle om også dette.

Men Jonas Gahr Støre sier til NRK at ingen forslag ligger klare for Stortinget nå.

– Hvis Stortinget vil samles i ferien så synes jeg det er helt greit for oss. Det ligger ikke noen sak fra regjeringen i Stortinget nå. Men nå jobber vi jo med både tiltak for å ha en god strømstøtteordning for familier og tiltak i forhold til bedrifter.

Han sier det er mulig at regjeringen legger fram en sak før Stortinget åpner 3. oktober.

– Det kan bety at vi kan komme med en sak før Stortinget samles til høsten, og før statsbudsjettet kommer. Det kan være meget naturlig.