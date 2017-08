SV-Audun takker Aps sentrumsflørt for oppturen

– Et sterkt SV vil gjøre at Jonas Gahr Støre må forhandle med oss om alle viktige saker de neste fire årene, og ikke stå fritt til å gå mot sentrum i norsk politikk.

Lysbakken må rope inn i mikrofonen for å overdøve applausen.

De mørke skyene som lenge truet med å bløtlegge SVs gatefest i Torggata, er borte. SV-lederen holder sin appell uten en eneste regndråpe i sikte.

Det meste virker å gå hans vei nå.

– Det er tre uker igjen, og vi ser at vi kan bli den store positive overraskelsen i dette valget. Det gir selvfølgelig enormt med energi i innspurten, sier Lysbakken.

LAVE SKULDRE: – For fire år siden hadde vi ryggen mot veggen. Nå er vi i medvind, sier Lysbakken. Her ler han sammen med SVs førstekandidat i Oslo, Kari Elisabeth Kaski. Foto: Siv Sandvik / NRK

Smilet vitner om at han leder et parti som har ristet av seg sperregrensespøkelset.

2013: SV lakk som ei sil til Ap

Gjennomsnittet av nasjonale meningsmålinger, som nettstedet Poll of polls har regnet ut, viser en oppslutning på fem prosent i august. I NRKs siste partibarometer svarer 5,2 prosent av de spurte at deres stemme går til SV.

Det er ingen tvil om at Arbeiderpartiets flørt med sentrum mobiliserer for SV. Audun Lysbakken (SV)

Skrur vi tiden fire år tilbake var Lysbakkens smil mer innbitt. Eller fandenivoldsk, som han selv kaller det.

Partiet så lenge ut til å tape kampen mot sperregrensen. «Krisemåling kaster Lysbakken ut av tinget» var tittelen da NRK publiserte sitt partibarometer i midten av august 2013. Med en oppslutning på 2,5 prosent så det mørkt ut for den ferske partilederen.

POPKORN TIL FOLKET: Med gratis popkorn og kaffe, musikk og klesbyttemarked forsøkte SV å skape feststemning i Torggata i Oslo lørdag formiddag. Foto: Siv Sandvik / NRK

Fasiten i 2013 ble et valgresultat på 4,1 prosent. Med et nødskrik kom SV over sperregrensen og sikret dermed fem utjevningsmandater.

2017: Ap mister velgere til SV

Velgerundersøkelsen fra 2013-valget viste at SV hadde en rekordsvak lojalitet, der kun to av ti mente SV fortjente deres stemme en gang til. Hele 41 prosent av dem som stemte SV i 2009 gikk over til Arbeiderpartiet i 2013.

Nå vitner bakgrunnstallene på meningsmålingene om at trenden har snudd. SV stjeler velgere fra Ap i seks av de åtte siste meningsmålingene Norstat har utført for NRK.

Lysbakken er overbevist om at Arbeiderpartiets forsøk på å vinne KrF over på sin side er én av grunnene.

– Det er ingen tvil om at Arbeiderpartiets flørt med sentrum mobiliserer for SV. Mange som ønsker å kaste den blå regjeringen, ønsker samtidig et flertall på venstresiden i norsk politikk. Da blir jo SV den mest effektive stemmen.

– Har Arbeiderpartiets strategi vært mislykket?

– Det er i hvert fall sånn at den mobiliserer for oss på venstresiden.

Valgforsker: – Ut av Aps skygge

Men Johannes Bergh, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, mener det er vanskelig å vite hva som er velgernes motivasjon.

– Hva som foregår inn i hodet til velgerne, vet jeg ikke. Men vi vet at SV og Ap ofte utveksler velgere seg imellom. Når det ene partiet går fram, går gjerne det andre partiet tilbake.

Ifølge Bergh kan SVs vekst også skyldes at de nå har kommet ut av Arbeiderpartiets skygge.

– Avstanden til den perioden da SV satt i regjering har blitt stor. SV framstår mer som et selvstendig parti.

NTNU-professor Anders Todal Jenssen tror SV også profiterer på at Høyre og Ap i stor grad kappes om de samme velgerne.

– Det gjør at Ap og Høyre virker veldig like. For dem som synes forskjellen blir pinlig liten, vil andre partier bli mer aktuelle. Det kommer SV, men også Sp, til gode. Jeg tror også MDG kan vinne på det, sier statsviteren.

Jenssen stiller også spørsmål ved hvorfor SV ikke har lykkes bedre etter fire år i opposisjon til en blåblå regjering der Frp er med.

– Jeg vil tippe at en del i SV synes de bør ligge betydelig høyere enn dette, sier han.