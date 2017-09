SV-Audun i miljøkrangel med Venstre-Trine

Tirsdag kveld møttes alle partilederne hos NRK etter at det ble klart hvem som ble valgets tapere og vinnere. i årets stortingsvalg.

I debatten advarte Venstre-leder Trine Skei Grande mot at regjeringspartnerne Høyre og Frp kan danne flertall i miljøsaker med partier på den rødgrønne sida av blokka.

– Det er mange viktige miljøsaker som er viktige for oss som jeg vil være en kile inn på. Det derfor viktig å få til et flertall her, så de ikke surfer med partiene på den andre sida, sa Grande.

Deretter oppstod en disputt om klimagassnedgang i Norge mellom SV-leder Audun Lysbakken og Trine Skei Grande.

– Nå fikk du det til å bruse hos meg og

– Jeg er egentlig vant til å være enig med Trine og Knut Arild i miljøspørsmål, og jeg var egentlig litt trøtt av denne valgkampen, og orket ikke en gang å være i opposisjon med Erna Solberg og Siv Jensen, men nå ombestemte jeg meg, for det har blitt sagt så mye rart om miljø, sa Lysbakken.

Ifølge SV-lederen har Venstre og KrF et valg og et «stort ansvar nå og fremover» i regjeringsspørsmålet.

– Det finnes en mulighet til å skape bevegelse i norsk klimapolitikk, men den muligheten begrenses av å ha en regjering der partiet som er suverent minst ivirige på å gjøre noe har en så avgjørende hånd på rattet som Siv Jensen og Frp har nå, og det er det store spørsmålet for deg, Trine om du har tenkt til å holde Frp ved makta, utfordret Lysbakken.

– Nå fikk Audun det til å bruse litt hos meg og, parerte Grande, og fortsatte krangelen om norske utslippskutt.

Hun roste også Erna Solberg for hennes losing av de fire samarbeidspartiene til enighet om klimaforliket i forrige stortingsperiode.

– Samme hvilken regjering som sitter så må vi gjøre mer for klima og miljø. Jeg vil si at den blåblå regjeringa har levert mer enn den rødgrønne, og den som kommer nå må levere enda mer, sa Knut Arild Hareide (KrF).

Planlegger mer formelt møte i neste uke

Venstres Trine Skei Grande holder muligheten åpen for å gå i regjering med Høyre og Frp. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Tidligere på kvelden inviterte statsminister Erna Solberg partilederne i Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre til uformelle samtaler i statsministerboligen. Målet var å lage en fremdriftsplan for hvordan eventuelle regjeringsforhandlinger skal foregå.

De borgerlige partilederne satt sammen i en liten time. De må nå avklare med sine stortingsgrupper hvordan de skal følge opp regjeringssamtalene videre, men håper å snakke sammen mer strukturert i slutten av neste uke.

– Vi må få lov til å summe oss litt. Valget var i går, svarte Frp-leder Siv Jensen på spørsmål om det kom noe konkret ut fra møtet mellom de fire borgelige partiene i dag.

På spørsmål svarte Frps Siv Jensen at hun forsatt holder døra åpen for Venstre i regjering.

– Ja, vi ønsker en regjering med Venstre, slik vi sa i hele forrige uke.

Solberg har fram til 9. oktober med å finne en samarbeidsform mellom regjeringspartiene og sentrum. Solberg er avhengig av både Venstre og KrF for å få flertall sammen med Frp.

Venstres Trine Skei Grande holder muligheten åpen for å gå i regjering med Høyre og Frp. KrF har derimot sagt de går i opposisjon dersom Frp forblir en del av regjeringa.

KrF har derimot sagt de går i opposisjon dersom Frp forblir en del av regjeringa, men partileder Knut Arild Hareide sa han var glad for invitasjonen til statsministerboligen tirsdag kveld. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix