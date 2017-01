Suu Kyi-rådgiver drept i attentat

Ko Ni var en sentral skikkelse innen Myanmars muslimske minoritet og ble skutt i hodet av en enslig attentatmann da han returnerte til Yangon fra en utenlandsreise.

En drosjesjåfør som forsøkte å stanse attentatmannen ble skutt og såret, forteller et øyenvitne.

Attentatmannen ble kort tid etter pågrepet av politiet, som har identifisert ham som Kyi Linn. Motivet for drapet er ukjent.

Krever gransking

Amnesty International kreve en uavhengig gransking av drapet og slår fast at det bærer preg av å ha vært et politisk attentat.

– Hans død vil sende sjokkbølger blant menneskerettighetsaktivister både i og utenfor Myanmar, og myndighetene må sende et klart budskap om at slik voldsbruk ikke blir tolerert og ikke skjer ustraffet, sier Josef Benedict i Amnesty.

Politiet sørger for sikkerheten ved likhuset i utkanten av Yangon, Myanmar etter at høyesterettsadvokat U Ko Ni, ble skutt og drept i et attentat. Foto: Thein Zaw / AP

Besøkte Norge

Den norske Burmakomité reagerer også sterkt på drapet av U Ko Ni.

– U Ko Ni var en sentral rådgiver for NLD, og den viktigste eksperten på grunnloven. Han var en moderat, kompetent og taktisk briljant advokat som har vært langt viktigere for demokratiseringsprosessen enn mange er klar over, og han var en personlig venn. Det er en trist dag, sier daglig leder Audun Aagre.

– Han var en talsmann for forsoning og religiøs toleranse, og var tydelig om militærets dominans i burmesisk politikk. I sin rettskaffenhet fikk han mange mektige fiender, konstaterer han.

U Ko Ni besøkte Norge som Burmakomiteens gjest i juni 2015 og advarte da mot økt vold, militærets dominans og faren for at vold kunne bli et middel i burmesisk politikk.