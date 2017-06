Valgdistriktet, som ligger i en forstad nord i Atlanta, har sendt republikanere til Kongressen siden 1979. Dette kan det nå bli slutt på.

Setet i Kongressen ble ledig da Tom Price ble utnevnt til helseminister i februar. Nå kjemper den 55 år gamle republikaneren Karen Handel og den 30 år gamle demokraten Jon Ossoff om å arve det.

VALG I DAG: Demokraten Jon Ossoff kjemper om det ledige setet i Kongressen, fra valgdistriktet Georgias 6th Congressional District. Foto: David Goldman / AP

Suppleringsvalget i Georgias 6th Congressional District blir omtalt som det dyreste i USAs historie. De to rivalene har brukt langt over 400 millioner kroner i valgkampen, samlet inn fra egne partier og rause givere andre steder.

Ingen begeistring

Valgdistriktet har mange høyt utdannede og velstående velgere og har tidligere sendt konservative politikere som Newt Gingrich og Johnny Isakson til Kongressen.

Til tross for dette har velgerne vist liten begeistring for Donald Trump, som så vidt kapret en seier over Hillary Clinton i distriktet sist høst.

Ossoff håper derfor å samle støtte fra nok uavhengige og moderate republikanere som misliker Trump, til å kunne få en plass i Representantenes hus.

Ikke nevnt Trump

Handel framstår rett nok heller ikke som noen stor tilhenger av Trump, som hun knapt nok har nevnt i valgkampen.

REKORDKOSTNADER: Over 50 millioner dollar har blitt brukt på kampanjen i Georgias 6th Congressional District, mesteparten på tv- og radioreklamer. Foto: Joe Raedle / AFP

Det har heller ikke Ossoff, som jobbet for demokratene i Kongressen før han ble dokumentarfilmskaper. Han har i valgkampen snakket i generelle ordelag om å bringe tilbake folkeskikken i politikken og om betydningen av å erstatte aldrende karriere-politikere med nye og friskere ledere.

Solid forsprang

Selv om Ossoff og demokratene skulle lykkes i Georgias 6th Congressional District, trenger de kraftig medvind for å kunne gjenerobre flertallet i Representantenes hus.

Republikanerne har i dag 239 representanter og dermed et solid forsprang på demokratene som har 194.

Seier i en så republikansk valgkrets som Georgias 6th Congressional District vil i så måte fungere som en kjærkommen vitamininnsprøytning foran kongressvalget neste år.