– En ting som er bra med Trump er at han har personlighet, han er høylytt og han er aktiv, sier Precious som er en student NRK har snakket med før supertirsdag.

Og det er mange som støtter tidligere president Donald Trump. De første resultatene som kommer inn viser også det.

I Virginia og Nord-Carolina får Trump flest delegater til landsmøtet, melder Reuters.

Under supertirsdag velges det 865 delegater til det republikanske landsmøtet. Det er 15 delstater som holder primærvalg eller valgmøter for å avgjøre partienes presidentkandidater før presidentvalget i USA som er 5. november.

De første avstemmingene avsluttes i Vermont og Virginia, så følger Nord-Carolina.

Superhektisk dag

Supertirsdag er den amerikanske valgkampens mest hektiske dag. Da holder flest delstater valg samtidig. Det er ventet at Trump får flesteparten av stemmene, og dermed delegatene til landsmøtet, for republikanerne.

En av de andre studentene NRK møter sier ting var bedre da Trump var president forrige gang.

– Det var mer fred, og drivstoff var billigere, sier Jonathan. Han syns Biden har hatt muligheten til å vise sin støtte for Amerika, Ukraina og Israel, men ikke gjort en god nok jobb. Og dermed ikke for økonomien til amerikanere heller.

Donald Trumps motkandidat er Nikki Haley. Fra før har bare Nikki Haley bare vunnet én delstat, nemlig Washington.

Foto: AFP

Biden vinner for demokratene

Når det gjelder demokratene, så har de bare en reell kandidat, nemlig sittende president Joe Biden.

Men spørsmålet er likevel hvor upopulær han har blitt. Han har mistet støtte hos mange, og det er stor bekymring for at Bidens alder gjør at han ikke er like effektiv som president.

Men selv om han er gammel, 81 år, så er det unge som har tro på ham.

– Jeg syns begge er ganske gamle, men jeg er enig i Bidens politikk. Biden fikk gjennom den største klimatiltakspakken i historien, sier Vevek.

De første resultatene som kom inn viser at Biden vant i Iowa. Der er det ikke nominasjonsvalg for republikanerne nå, men fra før har Trump allerede vunnet den republikanske nominasjonen der.

Biden vinner også Vermont, Nord-Carolina og Virginia.