I Hordaland falt «trussel-forslaget» om å sende en helblå delegasjon dersom noen av de andre fylkene ikke lar mindretallet bli representert i sine delegasjoner. 51 stemte mot og 36 for.

Trøndelag KrF avviser ifølge Trønderavisa planer om «helrød» delegasjon

Møre og Romsdal har vedtatt representativ delegasjon

Partileder Knut Arild Hareide advarer mot at partiet blir der det er

Nestleder Kjell Ingolf Ropstad advarer mot å gi SV innflytelse

Det er lenge siden så mye makt har ligget i hendene på fem fylkesårsmøter i Kristelig Folkeparti. I dag kan nemlig Solberg-regjeringens framtid i praksis avgjøres. Samtidig er det langt fra sikkert at avgjørelsen faller i dag.

Kampen står i hovedsak mellom dem som ønsker at KrF skal søke regjeringsmakt. De er nemlig uenig i hvilke partier KrF bør søke regjeringsmakt med.

RØD side, anført av partileder Knut Arild Hareide, ønsker at partiet skal søke regjeringsmakt sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

BLÅ side, anført av nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad, ønsker at KrF skal gå inn i dagens Solberg-regjering.

I tillegg finnes det dem i KrF som mener partiet bør forbli i dagens posisjon, altså formelt i opposisjon men i praksis et støtteparti «på vippen» for Solberg-regjeringen. Stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan og Steinar Reiten er blant dem som foretrekker dette.

Partiets retningsvalg skal avgjøres på et ekstraordinært landsmøte 2. november.

Blå side leder

Ifølge NRKs siste opptelling blant delegatene som er valgt til nå, leder blå side med 61 mot 50 delegater for den røde etter et dramatisk møte i Agder KrF i går. Siden det totalt skal velges 190 delegater til det ekstraordinære landsmøtet, trengs det 96 for å få flertall.

Dersom man i tillegg tar hensyn til delegatene som er innstilt, men ikke valgt ennå, er blå side langt nærmere flertall. Det kan du lese mer om her:

VIKTIG: Ettersom flere av de valgte delegatene er usikre på sitt standpunkt, delegatene ikke er bundet på landsmøtet og det er hemmelig avstemming, blir ikke det endelige utfallet klart før selve landsmøtet finner sted 2. november.

Når det gjelder dagen i dag, skal til sammen 52 delegater velges på de fem fylkesårsmøtene. De fordeler seg slik:

Disse delegatene skal velges i dag Fylkeslag Antall delegater Hordaland 14 Trøndelag 13 Møre og Romsdal 12 Sogn og Fjordane 7 Troms 6

På flere av møtene er det strid om man skal velge delegasjon forholdsmessig, altså at begge sider blir representert etter styrke, eller om man skal følge «winner takes it all»-prinsippet.

Hordaland – 14 delegater

Dette er partileder Knut Arild Hareides hjemfylke og derfor symbolsk viktig. Både han og nestleder Kjell Ingolf Ropstad kommer til dagens møte. Det er ventet at flertallet blir blått, spørsmålet er hvor stort.

For øvrig har flere fylkesprofiler truet med å sende en «helblå» delegasjon, altså at mindretallet ikke blir representert, dersom Trøndelag sender en «helrød» delegasjon (se under). Dette forslaget ble imidlertid nedstemt.

Trøndelag – 13 delegater

Består egentlig av to delegasjoner som har ett felles møte. Sør-Trøndelag skal velge sju delegater mens Nord-Trøndelag skal velge seks delegater. Det er ventet rødt flertall.

Samtidig var det før møtet uklart om mindretallet får inn noen delegater, eller om møtet følger prinsippet «vinneren tar alt» og delegasjonen blir helrød. I dag ble det imidlertid klart at fylket vil gi mindretallet representasjon.

Møre og Romsdal – 12 delegater

Skal også velge et betydelig antall delegater, men som NRKs meningsmåling viser kan det bli svært spennende når det gjelder hvilken side som får flertall.

Nestleder Olaug Bollestad skal holde innlegg på møtet.

Sogn og Fjordane – 7 delegater

Her ligger det foreløpig an til at rød side får flertall, men hvor stort det blir er opp til møtet å avgjøre.

Stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold skal holde innlegg på møtet.

Troms – 6 delegater

Møtet kan bli svært spennende ettersom det er svært få i fylket som så langt tydelig har gått ut og valgt side.