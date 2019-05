Sultanen av Brunei snur – vil ikke håndheve dødsstraff for homofili

Beslutningen kommer etter at Brunei i april innførte strengere sharialover, som innebar dødsstraff ved steining eller amputasjoner for den som bryter loven.

Innføringen av sharialovene har skapt voldsomme reaksjoner i det internasjonale samfunnet, blant annet fra FN og flere menneskerettighetsorganisasjoner.

Nå snur altså sultan Hassanal Bolkiah og sier at landet ikke vil gjennomføre dødsstraff for personer som bryter med sharialovene.

Han har frem til nå forsvart Bruneis rett til å innføre og praktisere sharialoven.

– Jeg er klar over at det er mange spørsmål og misoppfatninger knyttet til innføringen av sharialovene. Vi tror imidlertid at formålet med loven vil bli mer tydelig så snart disse er oppklart, sa sultanen i en tale i forbindelse med starten på den islamske fastemåneden Ramadan, ifølge Reuters.

Oppfordret til boikott

I talen, som ble oversatt til engelsk og publisert av sultanens kontor, står det videre at Brunei i mer enn to tiår i praksis ikke har håndhevet dødsstraff for forbrytelser som faller inn under landets lover.

«Dette vil også være tilfellet under de nye sharialovene», heter det videre i talen.

I lys av innføringen av de nye sharialovene gikk den amerikanske skuespilleren George Clooney ut med en oppfordring om å boikotte hotellene som den søkkrike sultanen eier verden over.

– Det er fine hoteller. De som jobber der er hyggelige og hjelpsomme og har ingen del i eierskapet i disse selskapene. Men hver gang vi bor, spiser eller har møter på et av disse hotellene, legger vi penger direkte i lommene på eierne. Menn som velger å steine og piske sine egne borgere til døden fordi de er homofile eller anklaget for utroskap, skrev Clooney i amerikanske Deadline.

Skuespiller George Clooney er en av flere kjente personligheter som har oppfordret til boikott av sultan Hassanal Bolkiahs hoteller. Foto: Lucy Nicholson / Reuters

Oppfordringen fra skuespilleren førte blant annet til at The Dorchester Hotel i London mottok flere avbestillinger, og flere selskaper besluttet å flytte sine forbindelser fra hotellet.

Også FNs menneskerettighetskommisær Michelle Bachelet ba regjeringen «stanse iverksettingen av den drakoniske nye loven som vil være et alvorlig tilbakeslag for folket i Brunei».

Dorchester hotell i London, som eies av sultan Hassanal Bolkiah, har blant annet fått kansellert en TV-prisutdeling og engelsk nasjonalballett etter at sharialovene trådte i kraft i Brunei. Foto: Adrian Dennis / AFP

Mer konservativ retning

De nye sharialovene som ble innført 3. april gjelder for voldtekt, utroskap, ran, fornærmelse av profeten Muhammed og homofili.

Frivillig sex mellom to av samme kjønn er allerede ulovlig i det oljerike sultanatet i Sørøst-Asia og kan gi opptil ti år i fengsel.

De aller fleste av Bruneis 500.000 innbyggere er muslimer, og landet har de siste årene beveget seg tydelig i en mer konservativ retning.

Sultan Hassanal Bolkiah II har sittet på tronen siden 1967. Han har også vært statsminister siden landet fikk sin fullstendige uavhengighet fra britene så sent som i 1984.

Han innehar også en rekke andre ministerposter og regnes som en av verdens rikeste personer.