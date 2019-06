Subtropisk sommerfugl inntar landet i hopetall

En sky av sommerfugler reiser seg fra staudebed og grøftekanter rundt om i landet, og du er kanskje en av dem som har lagt merke til det og stusser.

Og du lurer med rette, for dette er ikke vanlig! Nå er det flere tistelsommerfugler her oppe i nord enn entomologene (insektekspertene) noen gang har sett tidligere.

– Ingen har sett så mange tistelsommerfugler og så tidlig på året før, sier insektforsker Dave Karlsson til SVT.

Normalt kommer det bare noen titusentalls, men nå snakker vi om minst hundre millioner, hevder forskeren.

Tistelsommerfugl Foto: Bjørg Hernes

Subtropisk sommerfugl

Synes du trekkfuglene reiser imponerende langt? Tistelsommerfuglen er også langveisfarende. Den starter sin reise i Midtøsten og Nord-Afrika og flyr mot Sør-Europa i andre generasjon. Først i tredje generasjon når den opp til Skandinavia.

Den er observert så langt nord som på Svalbard. Men vanligvis kommer bare et fåtall til Norge.

Tistelsommerfuglen (Vanessa cardui) flyr med vinden fra Nord-Afrika og Sør-Europa opp mot Skandinavia. Foto: Knut Dreiås

Den legger eggene sine på tistler. Der klekkes larvene ut og spiser tistlene, før de går gjennom metamorfosen og blir til sommerfugler. Utviklingen fra egg til larve til sommerfugl tar om lag to måneder. Dermed rekker vi å få et nytt kull med tistelsommerfugler på høsten.

De har få naturlige fiender og klarer seg bra her, men bare til vinteren kommer. Da dør de ut.

Kan skyldes klimaendringer

Den svenske insektforskeren mener den store sommerfuglinvasjonen er nok et signal om at vi bør ta klimaendringene på største alvor.

– Denne gangen handler det om tistelsommerfuglen som ikke er noe problem. Men neste gang kan det være insekter som spiser opp potet- eller gulrotavlingene våre, sier Karlsson.

Norske biologer som NRK har snakket med er ikke like raske til å konkludere med klimaendringer.

Anne Sverdrup-Thygeson er forfatter av boka «Insektenes planet» og professor i bevaringsbiologi ved NMBU. Foto: Gisle Bjørneby / NMBU

– Dette er en av verdens mest utbredte sommerfugler, og det er vanlig at populasjonen i Norge varierer fra år til år. Det er dermed vanskelig å si at et høyt antall i ett enkeltår har noe med klimaendringene å gjøre, sier professor i bevaringsbiologi ved NMBU, Anne Sverdrup-Thygeson.

Heller ikke entomolog ved Naturhistorisk museum, Leif Aarvik vil koble fenomenet direkte til klima.

– Kobler man sammen høyt individtall i Sør-Europa med sterke vinder, så får vi en vinddrevet migrasjon. Sommerfuglene føres med vindene som for eksempel de som oppstod under det veldig varme tordenværet vi nylig hadde på Østlandet, sier Aarvik.

Likevel innrømmer entomologen at han aldri før har sett så mange tistelsommerfugler på en gang.

– Heldigvis skader de ingenting, de er bare hyggelige og pene, og gode pollinatorer. Og ingen er veldig bekymret for at larvene spiser opp tistler.