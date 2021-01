Styrte operasjonssentralen da raset gikk: – Tenker på dem vi ikke greide å redde

Etter flere arbeidsdager i strekk i romjulen var det siste nattevakten før nyttårsaften og fri for operasjonsleder Finn Håvard Aas. Det hadde vært en ganske hektisk natt på operasjonssentralen i Follo. I døgnrapporten har operasjonslederen skrevet at det ble roligere etter klokken tre. Klokken nærmet seg fire, da telefonen ringte.

– Vi fikk inn en telefon om at det hadde gått et ras ved Gjerdrum golfbane. Den første meldingen går ikke på at det er hus, mennesker eller biler som er rammet.

Stor oversikt: Dette skjedde de første dramatiske timene

De varsler de andre nødetatene. Aas jobber med å få helikopter til rasstedet.

– Så eksploderer det av telefoner om raset. Da kommer det frem at også hus er blitt tatt. Det kom inn forskjellige beskjeder, alt fra at to hus er borte til at hele blokker er tatt. Det var vanskelig å klare å forstå hva vi stod ovenfor.

Alt av tilgjengelige ressurser bli kalt inn og det slås katastrofealarm. Et redningshelikopter blir blant annet sendt fra Göteborg og et Orion-fly på et oppdrag i Nord-Norge, setter kursen mot Gjerdrum. Politi- og redningsmannskaper i hele Norge er varslet.

En viktig del av operasjonssentralens arbeid var å raskt få redningshelikoptre til stedet. Foto: Cicilie S. Andersen

Ingen har oversikt

De første timene av redningsaksjonen er det Aas som leder operasjonen sammen med resten av teamet på jobb.

– Vi får veldig mange telefoner, men det er ingen som har oversikt over hva som har skjedd. Det er mørkt, det er snøvær og strømmen har gått på rasstedet, noe som gjør det enda mørkere. Det er en veldig uavklart situasjon, like fullt tar vi høye for at det verste som har skjedd, at det er blokker som har gått.

Det var utfordrende å danne seg et riktig bilde av situasjonen.

– Vi fikk informasjon om at alt fra 2 til 50 hus hadde gått med i raset. Bemanning var en utfordring, å skaffe nok mannskap til stedet en onsdag i romjulen. Uværet skapte vanskelige forhold for helikoptrene. Flere helikoptre måtte snu, men flere tok seg frem og reddet liv.

Preges

– Kunne noe gått raskere i den første fasen etter raset?

– Per nå kan jeg ikke se at noe kunne gått raskere. Tilgjengelige ressurser ble kalt ut umiddelbart. Men det tar det tid å kjøre fra A til B, vi bruker tid på å forflytte oss.

Aas forteller at også politiet preges av hendelsen.

– Vi tenker mye på dem vi ikke klarte å redde, og vi tenker på alle som er evakuert som mistet husene sine. Også vi blir også påvirket av en sånn hendelse, det er et menneske bak uniformen.

– Men når vi treffes av en nasjonal katastrofe i romjula, så jeg utrolig stolt av at vi i norsk redningstjeneste klarte å dra sammen så mange ressurser, sier Aas.