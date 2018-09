Styremedlem raser mot hemmelig bånd til palestinsk etterretning

I går kunne NRK fortelle at den norske menneskerettighetsorganisasjonen GNRD hadde tette bånd til palestinsk etterretning.

Et tidligere styremedlem sier til NRK at relasjonen er skammelig. Bærumsmannen Salim Deyab satt i styret til den norske organisasjonen fra 2010 til april 2012.

– Vi ønsket at GNRD ikke skulle la seg påvirke av givere. Vi skulle være uavhengig og holde avstand til styresmakter, sier Deyab.

– At vi som en menneskerettighetsorganisasjon ble misbrukt for å tjene penger fra enkeltland... Det er skammelig, sier bærumsmannen.

President: Loai Deeb var president i GNRD. Foto: Christine Svendsen / NRK

Deyab var med på å stifte organisasjonen i Norge sammen med stavangermannen Loai Deeb. Med Loai Deeb i presidentstolen vokste organisasjonen på rekordtid. På høyden hadde GNRD 140 ansatte og kontorer i sju land. I dag er GNRD konkurs. Loai Deeb er tiltalt for blant annet underslag og dokumentforfalskning og må møte i Stavanger tingrett 17. september.

Fikk et overraskende pengebeløp

Loai Deeb har hevdet at GNRD var nøytral og upartisk. Dokumenter NRK har fått viser imidlertid at palestinske myndigheter utstedte et diplomatpass til Deeb. I et internt dokument skrev en palestinsk etterretningsoffiser under på at han var medlem i organisasjonens hovedstyre.

En kontoutskrift viser også at GNRD hadde i underkant av 800.000 norske kroner på konto i november 2011. GNRDs tidligere kasserer har fortalt NRK at pengene kom fra palestinske myndigheter.

Kontoutskrift: I november 2011 hadde GNRD i underkant av 800.000 norske kroner på sin konto i den sveitsiske banken BCGE. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Det tidligere styremedlemmet Salim Deyab sier at han ikke visste om forholdet mellom GNRD og palestinsk etterretning. Han husker imidlertid at organisasjonen overraskende fikk inn et større pengebeløp i 2011.

– Loai Deeb ringte meg og fortalte at vi hadde klart å åpne et kontor i Genève. Jeg spurte Loai hvordan han fikk penger til det, sier Deyab.

Ifølge Deyab hadde organisasjonen frem til dette kun hatt noen tusen kroner i inntekter.

– Jeg syntes det var merkelig. Vi hadde medlemsinntekter på rundt 1500 kroner. Jeg lurte på hvordan han klarte å få så mye penger, sier Deyab.

Loai Deeb har avvist alle opplysningene om båndene mellom GNRD og palestinsk etterretning. Han sier også at han ikke kjenner til pengene som kom fra Palestina i 2011.

Gikk ut av styret

Året etter, i 2012, sier Deyab at han ble klar over at organisasjonen samarbeidet med palestinsk etterretning. Det skjedde i forkant av at lokale medier i Palestina skrev at det fantes en samarbeidsavtale mellom palestinsk etterretning og GNRD. Det har både myndighetene og Loai Deeb avvist.

Salim Deyab sier han fikk en bekreftelse på at samarbeidet eksisterte, men han ville ikke utdype hvor informasjonen kom fra. I april samme år gikk han ut av styret til GNRD.

– Jeg blir trist når jeg tenker på alle de som skulle jobbe for menneskerettigheter, som i stedet solgte seg selv og alt de trodde på for småpenger, sier Deyab.

Loai Deeb er kjent med beskyldningen fra Salim Deyab, men ønsker ikke å bli intervjuet.

– Jeg kommenterer ikke på noe som ikke har noe med fakta å gjøre, skriver Deeb i en epost.

NRK har vært i kontakt med de palestinske selvstyremyndighetene. De ønsker heller ikke å kommentere saken.